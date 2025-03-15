'Безопасность – залог установления длительного мира': Зеленский – об иностранных военных в Украине, инвестициях и производстве оружия. Видео

Украина должна четко сформировать позиции по гарантии безопасности, поскольку это залог долговременного мира. Следует продолжать работу над контингентами, которые станут основой будущих Вооруженных сил Европы.

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Такое заявление Зеленский сделал, выступая на онлайн-встрече лидеров стран по поддержке Украины. Сопредседателями саммита выступили премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон, рассказали в Офисе президента. Он подчеркнул необходимость определения конкретных обязательств относительно того, как это будет работать.

Гарантии безопасности

"Мы должны сформировать четкую позицию по гарантиям безопасности. Безопасность – это залог установления надежного и продолжительного мира. Мы должны продолжить работу над контингентами, которые станут основой будущих Вооруженных сил Европы. Мир будет надежнее при наличии на местах европейских контингентов, которые будут иметь поддержку американской стороны. Необходимо определить четкие обязательства по тому, как это будет работать", – говорится в сообщении.

Производство оружия

Зеленский подчеркнул, что это касается и инвестиций в оборонное предприятие, как в Украине, так и в Европе.

"Европе нужны собственные арсеналы и способность производить самое современное вооружение. Производство боеприпасов не должно занимать от 3 до 5 лет, когда речь идет о вашей обороне и безопасности. Прошу вас делать это как можно скорее", – отметил гарант.

Президент также попросил союзников не забывать об усилении противовоздушной обороны, как в Украине, так и в будущем в странах Европы. И поблагодарил каждого, кто помогает из ПВО.

Миротворцы в Украине

В то же время, Зеленский подчеркнул, что прислушиваться к мнению РФ по поводу миротворцев является плохим сигналом.

"А еще это очень плохой сигнал – прислушаться к мнению россиян по контингенту. Контингент должен быть размещён на украинской земле. Это гарантия безопасности для Украины и Европы. Если Путин хочет ввести какой-нибудь иностранный контингент на территорию России, это его дело. Но это не его дело – решать что-либо о безопасности Украины и Европы", – заявил он.

Режим тишины

На вопрос о возможном нарушении тишины со стороны РФ украинский лидер отметил, что украинцы продолжат защищать свою землю.

"Если россияне нарушат режим тишины, то мы продолжим защищать нашу Родину, как мы это и делаем сейчас", – сказал он.

Зеленский добавил, что прекращение огня могло произойти уже сейчас, но страна-агрессорка делает все возможное, чтобы этого не произошло.

"Путин лжет всем о ситуации на местах, особенно о том, что происходит в Курской области, где украинские силы продолжают свои операции. Наши войска также стабилизировали ситуацию на фронте в Донецкой области – в частности в районе Покровска. Путин также лжет, что прекращение огня якобы слишком сложно", – сказал гарант

Как сообщал OBOZ.UA, по словам украинского лидера, Украине нужен настоящий мир и нельзя допустить затягивания войны. Лишь решительные действия и сильное давление на Россию могут прекратить войну, которая продолжается уже годы. Зеленский призвал всех, кто имеет влияние на РФ, сделать важные шаги, которые могут помочь ее завершить.

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