'Без Украины невозможно представить Европу будущего': фон дер Ляен призвала смотреть в перспективу

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен призвала принять Украину в Евросоюз. По ее словам, без нашей страны, а также без Молдовы и Западных Балкан, невозможно представить будущее Европы.

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Выступая 3 июля на пресс-конференции после визита коллегии ЕК в Испанию, которая председательствует в ЕС, фон дер Ляен признала, что, возможно, для дальнейшего расширения блока нужны будут институциональные реформы. Ее процитировало агенство Укринформ.

Она сказала, что нельзя допустить того, чтобы Украина или Молдова оказалась под влиянием страны-агрессора России.

"Поэтому направление нашего движения понятно. Мы должны сейчас начать думать, какой будет Европа, когда эти страны станут частью Европейского Союза", – сказала Урсула фон дер Ляен.

Европейский политик отметила, что в ЕС уже сейчас нужно начать дискуссию о том, как будет выглядеть процесс принятия решений и использование совместного финансирования, как будут формироваться направления общей политики, и какова должна быть сила, которую в Европе хотят видеть ее граждане.

Все эти изменения потребуют времени, поэтому обдумывать их нужно уже сейчас, заявила она.

Ранее стало известно, что лидеры ЕС якобы готовятся предложить Украине "будущие обязательства по безопасности". Таким образом лидеры блока стремятся согласовать долгосрочные обязательства для Киева на фоне роста нестабильности в России и продолжения боевых действий.

Франция и Германия вместе с Великобританией и США возглавят совместные усилия по согласованию двусторонних соглашений о безопасности с целью предоставления Украине долгосрочного финансирования, военной помощи, обучения и разведывательных данных.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский сказал, что сейчас пора начать серьезные переговоры относительно членства Украины в Европейском Союзе. Он подчеркнул, что нельзя отрицать факт того, что Украина влияет на силу Европы.