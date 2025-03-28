Бесплатно команда Трампа нам ничего делать не будет, – Зеленский

Сегодняшний Белый дом изменил свою политику относительно поддержки нашей страны и официально заявляет, что не будет в дальнейшем предоставлять помощь бесплатно. Однако Киев в рамках соглашения о недрах не признает долгом военную помощь США, предоставленною ранее.

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Как сообщает корреспондент OBOZ.UA, об этом Зеленский сказал журналистам во время брифинга 28 марта. Он подчеркнул, что Украина не будет признавать кредитом предоставленные пакеты администрацией Байдена.

Президент отметил, что главные компромиссные вещи были очерчены в рамочном соглашении о редкоземельных металлах, подписание которого, как известно, сорвалось в конце февраля. Тогда же было исключено, что Украина будет возвращать США за оказанную ей помощь с начала полномасштабного вторжения России.

"Мы не будем воспринимать долги, как я и говорил. Это для меня понятны абсолютно вещи. По крайней мере, мы говорим о прошлом", – сказал Зеленский.

В то же время президент дал понять, что Украина готова возмещать США будущую помощь, если администрация Трампа будет ее оказывать.

Он также отметил, что пока не знает, как упоминается "вопрос долгов" в новом соглашении о недрах, которое передали США.

"Если будут иметься в виду какие-то перспективы, новая поддержка, тогда Соединенные Штаты наверняка могут ставить те или иные условия, понимая, что бесплатно эта команда нам ничего делать не будет. Об этом они официально говорят", – сказал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский во время брифинга сообщил, что 28 марта Украина официально получила от США проект соглашения о полезных ископаемых, который очень отличается от предыдущего варианта. В частности, в случае подписания этого документа в таком виде США получат эксклюзивное право на новую разработку украинских недр от руды до природного газа. Он подчеркнул, что сейчас Украина ожидает оценки документа со стороны юристов. И только после этого его можно будет комментировать.

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