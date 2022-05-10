Белый дом об обвинениях Путина в развязывании войны: ложь и абсурд

В Белом доме ответили на обвинения российского диктатора Владимира Путина о том, что якобы союзники НАТО виновны в войне с Украиной, а не сама Россия. В США назвали выдумки президента РФ для оправдания своих преступлений ложью и абсурдом.

Слова Путина прокомментировала пресс-секретарь администрации Байдена Джен Псаки. Ее брифинг 9 мая транслировался на Youtube-канале Белого дома.

Псаки подчеркнула, что именно Путин отдал приказ о вторжении в украинское государство. Она отметила, что речь главы Кремля на параде ко Дню победы 9 мая была "версией ревизионистской истории, которая приняла форму дезинформации, слишком часто воспринимаемую как российскую пьесу".

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"Предположение о том, что эта война, которой руководил президент Путин, была вызвана агрессией Запада или планами Запада, заведомо ложно и абсурдно", – заявила Псаки.

Напомним, что во время выступления на позорном параде в Москве президент РФ попытался "оправдать" войну против Украины. Диктатор повторил привычные для РФ нарративы о приближении войск НАТО к российским границам и "угрозе" столкновения с вымышленными в РФ "неонацистами". Путин подчеркнул, что война якобы была неизбежной.

Как сообщал OBOZREVATEL, пользователи сети обратили внимание на то, как выглядел Путин во время парада 9 мая в Москве. Они отметили, что он казался невеселым и неуверенным в себе.