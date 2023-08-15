В контексте борьбы Москвы с западными странами Кремлём всегда использовался белорусский фактор. С одной стороны, Путин всегда хотел присоединить Беларусь к Москве, а с другой, оказалось, что это сделать не так просто при существовании белорусского диктатора Александра Лукашенко, который был лично не прочь немного поуправлять общим российско-белорусским государством. После того, как Кремль твёрдо решил лишить его такой возможности, официальный Минск начал маневрировать, представляясь самым преданным союзником Москвы, при этом заботясь, чтобы российский хищник его быстро не проглотил.

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Лукашенко и его окружение поняли, что, играя на обострении отношений с западными странами, они сужают возможности деятельности белорусской оппозиции, которая таким образом оказывается в кругу врагов. Поэтому это в какой-то мере шаг к спасению существующей политической элиты и гарантия ещё какого-то времени пребывания у власти. Понимая слабость своей собственной военной мощи, Лукашенко договорился с Москвой о размещении тактического ядерного оружия на территории своей страны. Этот маневр отвечает интересам Москвы в противостоянии с коллективным Западом, однако навредил отношениям со своим очень важным и могущественным союзником – Китаем.

Хотя Китай не против российско-американского обострения или столкновения Россия-НАТО, однако расширение географии пребывания ядерного оружия в мире за счёт Беларуси противоречит действующим международным договорам о принципах нераспространения ядерного оружия, которые активно поддерживает Пекин. Но Кремль убеждён, что это недоразумение с Китаем не помешает существующему двустороннему сотрудничеству и партнерству. Поэтому Москва подталкивает Белоруссию к войне не только с Украиной, но и со странами Запада. Целью деструктивных действий Москвы через Минск является отвлечение стран НАТО от войны в Украине.

Лукашенко превратил Беларусь в плацдарм для возможных действий вооруженных сил Российской Федерации. Сам Лукашенко и его режим не представляют народ Белоруссии. Белорусский диктатор смог удержать власть при поддержке Путина, утопив страну в репрессиях. При этом план Москвы – отвлечь силы Запада и Украины, дестабилизировать Польшу перед выборами, осуществлять реальные угрозы в адрес Литвы и Латвии. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что граница страны с Беларусью находится в опасности. Он добавил, что Беларусь при поддержке России поощряет незаконные пересечения с целью дестабилизации Польши. Как результат, Варшава перебросила на белорусскую границу 10 тысяч своих военнослужащих с тяжелой техникой. Четыре тысячи разместились вдоль границы вместе с пограничниками, а шесть тысяч стали во второй линии как резервная сила в случае попыток военным способом пересечь польско-белорусскую границу большими группами мигрантов из Азии и Африки, сознательно подвезенных из Москвы, или вооруженных провокаций вагнеровцев и белорусских военных. Президенты Польши и Литвы провели предметные консультации по поводу совместного реагирования в случае вооруженных провокаций с белорусской территории.

После неудачной попытки мятежа в РФ часть наемников ЧВК "Вагнер" оказались в Беларуси по договоренности с белорусским диктатором. "Вагнер" может быть привлечён для провоцирования миграционного кризиса на границах стран-членов НАТО, в частности Польши, Латвии и Литвы. Министерство внутренних дел Беларуси выдаёт белорусские паспорта наёмникам "Вагнера", чтобы те легально могли пройти через пограничные пункты. Для России очень важно максимально быстро отправить человеческие ресурсы и вооружения на границу с Польшей, Литвой и Латвией, чтобы НАТО направило на восточный рубеж значительное количество войск, и соответственно меньше могло оказывать помощь в поддержку Украины. Появление "вагнеровцев" в Беларуси – это не следствие "мятежа" Пригожина или решение и прихоть Лукашенко. Это составная часть стратегического и тактического плана Кремля. Поэтому странам НАТО не нужно недооценивать угрозу от российских наёмников, а необходимо полностью изолировать и закрыть границы с Белоруссией и Россией, которые не прекращают продолжать провокации против государств Альянса. У Москвы, очевидно, цель раскачивать политический кризис в соседних с Беларусью странах НАТО, дестабилизируя и запугивая общественность, чтобы остановить поддержку Украины.

В условиях так называемого межкланового противостояния военно-политических бизнес-групп России, режим Путина пытается лишить Евгения Пригожина сфер влияния и уменьшить уровень угроз вероятных военных мятежей в будущем. С этой целью завершён процесс изъятия из рядов боевиков тяжёлого вооружения, продолжается работа по принуждению их проходить службу в регулярных подразделениях министерства обороны и войск национальной гвардии. Наиболее боеспособные, однако нелояльные Путину подразделения наемников выведены из боевого состава Объединенной группировки войск ВС РФ и перемещены на территорию Беларуси. Наёмники ЧВК уже привлекаются для проведения мероприятий боевой подготовки с военнослужащими ВС Беларуси. Сейчас на территории Республики Беларусь находится до 6,5 тысяч наёмников. Вероятно, боевики ЧВК при содействии Комитета государственной безопасности Беларуси и ФСБ РФ будут проводить поиск слабо контролируемых участков границы, выводить из строя технические средства наблюдения. В случае реализации указанного сценария противник может направлять свою деятельность на усложнение поставок Украине военной материально-технической помощи от стран-партнёров. Таким образом, ответом стран НАТО на усиление российских провокаций должно стать предоставление Украине дальнобойного оружия и современных истребителей. Ведь Россия понимает только "язык силы".