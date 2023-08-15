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"Батькивщина" подготовила законопроект No9550, которым предусмотрено увеличение финансирования на лечение раненых

Глеб Иванов
Новости политики
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'Батькивщина' подготовила законопроект No9550, которым предусмотрено увеличение финансирования на лечение раненых

Финансирование лечения каждого раненого военного должно быть увеличено в три раза, ведь речь идет о здоровье героев и героинь, защищающих независимость Украины и отвоевывающих оккупированные российскими захватчиками украинские территории.

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Фракция "Батькивщина" подготовила законопроект No9550, которым предусмотрено увеличить втрое выделение средств на лечение раненых в госпиталях, по сравнению с финансированием лечения гражданских граждан. Лидер фракции Юлия Тимошенко возмущена, что этот жизненно важный для раненых военных законопроект до сих пор не рассмотрен ни в комитете, ни в сессионном зале. Об этом сообщает " Телеграф ".

"Мы требуем у Председателя Верховной Рады немедленно дать поручение вне Регламента, вне каких-либо сроков немедленно рассмотреть законопроект No9550 в профильном медицинском комитете и немедленно поставить на голосование", – заявила Юлия Тимошенко в парламенте.

По ее словам, депутаты "Батькивщины" уже устали удивляться тем, что в повестке дня есть все, кроме важных для людей законов.

"Здесь все: и игорный бизнес во время войны, который сейчас будут поднимать до такого уровня, что он уже совсем налогов платить не будет, здесь и борьба табачной мафии за то, чтобы больше получить доходы из собственной страны, и дерибан наших стратегических объектов. Чего точно нет в этой повестке дня – это хотя бы капли заботы о тех, кто сегодня жизнь отдает за Украину… С этой трибуны я уже десятый раз повторяю, что в воюющей стране расходы на медицину через НСЗУ для гражданских лиц не могут быть такими же, как для раненых военных", – возмущенно заявила Юлия Тимошенко.

"Батькивщина" подготовила законопроект No9550, которым предусмотрено увеличение финансирования на лечение раненых

Первый заместитель парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, глава столичной "Батькивщины" Валерий Дубиль также добавил, что команда "Батькивщины" с волонтерской помощью посетила сотни госпиталей, медицинских учреждений, где лечатся раненые военные, и знает о реальном состоянии вещей, когда врачи делают максимум возможного, но финансирования не хватает.

"Батькивщина" подготовила законопроект No9550, которым предусмотрено увеличение финансирования на лечение раненых

"Наша команда внесла законопроект No9550, предусматривающий, что расходы на медицинскую помощь нашим раненым военным должны осуществляться с кодом "Y" с коэффициентом 3 в отношении расходов для гражданских людей. Мы будем настаивать на его принятии, потому что это единственный подход, который позволит сегодня для наших раненых сделать все, что может сделать государство в медицинских учреждениях", – констатировал Валерий Дубиль.