Тут, безусловно, есть игра слов, но она неизбежна, ведь Обама — Барак и россия — барак тоже.

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"Я не могу понять русский характер. <…> Русский нагло лжёт и смотрит в твои глаза и знает, что ты видишь эту ложь, и ему совсем не стыдно. <…> Мне кажется, вернее, у меня есть уверенность, что русские вообще не знают, что такое позор."

Это — моя небольшая выдержка из фрагмента воспоминаний Обамы, который привёл Ян Валетов.

Хочу обратить внимание: Президент США (напоминаю, что это звание пожизненное) вполне сознательно и явно обобщает! Ибо речь идёт в этих его выводах именно в целом о русских, а не только о путине и даже не только о российских политиках — они дали всего лишь толчок к его обобщениям.

То есть пресловутая политкорректность не помешала Обаме грамотно распространить познанное им в многочисленных политических общениях на этот удивительный народ в целом, применив естественную индукцию, а не бубня дозволенное стандартное "это ещё не весь народ, тут надо отделять, кака это только путин, а все остальные белые и пушистые, просто путин — единственная муха в этой чудесной русской котлете". Характеризуя русских и таинственный "русский характер", Обама дурака не валяет и правильно делает.

В мордоре обитают действительно люди без стыда. Мой опыт былого общения говорит о том же, а исключения лишь оттеняют правило. Бесстыдство — способ их существования. Без него они не проживут.

Ложь это и название их страны, и их история, и "их" язык или какие бы то ни было достижения. Всё — украдено, присвоено, как и гигантская "русская территория". В орде умеет лишь ВоРовАТЬ и ВРАТЬ, не зря эти слова у них так созвучны.

Новый их "учебник истории" — тому великолепное подтверждение. А ведь подписались под ним "ученые". "Элита". "Цвет нации". ИХ нации. Так что не надо обижаться и тем более их защищать. Их учебник это их приговор самим себе. Приговор без оговора. "У нас — страна лжецов", — написали они в своём учебнике очень многословно, хотя хватило бы просто этого признания.

Великорусский великодержавный шовинизм это пошлая сопричастность КАЖДОГО имперской лжи, на которой стоит мордор, потому как больше ему коллективно держаться не на чем.

Неужели надо быть американским президентом, чтобы не побояться чёрное честно назвать чёрным?

(Впрочем, с моей точки зрения, Обама оказался в этом смысле вторым. Первым был Джанни Родари. Его книга о Стране лжецов была очень точной правдой о россии и о русском характере. Просто слегка иносказательной. Всё же писал хоть и итальянский, но коммунист. Найдите, прочитайте и удивитесь. А может, всё изменивший в той стране Джельсомино — это Украина?)