Бывший президент Дмитрий Медведев, который сейчас является заместителем Путина в Совете национальной безопасности и обороны РФ, назвал российское вторжение в Украину новой Отечественной войной. Уже не раз упоминалось, что из-за чрезмерного употребления алкоголя Медведев выскакивал с политическими заявлениями, которые смехотворны для любого человека, хоть немного думающего своей головой. Отечественная война всегда имеет очень важный критерий, это в первую очередь оборонительная война. Крупнейшее военное вторжение в мире после 1945 года оборонительной войной может назвать только человек, который не может выйти из ставшего вполне нормальным для Медведева глубокого алкогольного состояния. Кто может угрожать миру полным ядерным уничтожением, как не жалкий пьяница или психически больной политик.

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Сейчас в российском медийном поле грязными информационными делами занимаются только два высоко поставленных чиновника, которых можно очень быстро дать сроки за преступления агрессии в Украине, а именно, уже упомянутый Дмитрий Медведев и Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Эти два персонажа без сомнения первыми будут осуждены международным трибуналом за преступления агрессии в Украине, который будет сформирован в ближайшее время.

Сейчас Володин обрушился на западные страны, что если они собираются давать Украине оружие не для обороны, а для нападения, то "Россия может использовать свое военно-техническое превосходство, чтобы навсегда уничтожить западную цивилизацию", поэтому в столицах стран НАТО должны подумать и взвесить свою политику военной поддержки Киева. Только одно это заявление может принести Володину лишение свободы минимум на десять лет. А такого бездумного характера заявлений он уже сделал несчетное количество по московскому телевидению. Это тянет на нескольких пожизненных сроков. В этом смысле Владимир Путин гораздо умнее. Поэтому суд над ним может занять гораздо больше времени. Это касается и министра обороны РФ Сергея Шойгу или министра иностранных дел Сергея Лаврова, которые куда более осторожны в своих заявлениях.

А что касается лучшего друга президента РФ Николая Патрушева - секретаря СНБО РФ, возглавившего ФСБ сразу после Владимира Путина, когда тот стал главой государства в 2000 году, и нынешнего главы ФСБ Александра Бортникова, то эти двое в отличие Медведева и Володина вообще мало делали политических заявлений, хотя Патрушев и Бортников как раз и убеждали Путина, что война в Украине продлится всего несколько дней, и что Киев абсолютно не готов к оборонительной войне, которая по сути и является для Украины войной Отечественной в отличие от утверждения алкоголика Медведева. В любом случае, позиция о необходимости проведения суда над высшим российским политическим и военным руководством РФ за начало агрессивной войны против Украины как страны основателя ООН, народ которой понёс самые большие жертвы по сравнению со всеми другие нациями в борьбе с гитлеровским нацизмом, уже выкристаллизовалась в Европе. Соответствующее решение об этом принял Европарламент, за которое проголосовало абсолютное большинство депутатов, за исключением менее двадцати послушников Путина из числа радикалов в этом уважаемом европейском учреждении.

В такой ситуации, при наличии подозрений в будущей уголовной ответственности за совершённые преступления агрессии против Украины, Владимир Путин продолжил свою политическую авантюру по принципу "всё или ничего". Он начал готовить население Российской Федерации к длительной войне в Украине и необходимости жертв каждого гражданина, чтобы Россия не проиграла вооружённое противостояние. Когда началась эта война, российское общество всей душой поддержало путинскую агрессию и с интересом наблюдало по телевидению, как российские воинские части брали один украинский регион за другим. После того как начался военный слом российской армии, нервозность перекинулась и на граждан России. Сейчас почти в каждой российской семье есть кто-то свой, участвующий на украинских полях сражений.

Чтобы снизить психологическое давление на своих граждан, Путин и Шойгу сначала попытались бросить в объятия войны мобилизованных представителей нацменьшинств, которые стали гибнуть в огромных количествах, особенно это стало очевидным по отношению к малочисленности многих коренных народов. Таким образом, самые большие потери понесли представители народов Дагестана, Автономных республик Тувы и Бурятии. Когда стало ясно, что нацменьшинства ситуацию не спасут, тогда пришлось призывать в армию этнических русских.

Чтобы снизить эмоциональное давление на русские этнические семьи, по собственной инициативе из кустов выскочил владелец печально известной частной военной компании (ЧВК) Вагнера миллиардер Евгений Пригожин. Когда-то он отсидел девять лет в тюрьме за грабеж и насилие, из причитающихся двенадцать. После освобождения он ушёл в ресторанный бизнес с деньгами "общака" в Петербурге и его со временем прозвали "поваром Путина". Он убедил президента РФ, что российскому обществу будет легче, если на украинских полях сражений погибнет кто-то другой, а не кто-то из их близких.

Он получил одобрение Кремля на набор добровольцев в тюрьмах и пенитенциарных учреждениях. Так он навербовал 40 000 солдат для своей частной армии из числа убийц, насильников и грабителей. В его армии есть серийные убийцы и насильники по несколько десятков российских женщин, каждый. За счёт заключённых Пригожин довёл численность своей частной армии, которая подчиняется только его приказам, а не Генеральному штабу РФ, до 50 тысяч солдат. Владелец "Вагнера" стал готовиться к будущему конфликту за главную должность в Кремле, и ему было очень удобно иметь под рукой 50 тысяч вооруженных и преданных ему лично воинов, имеющих огромный опыт ведения боевых действий. Кремль и ФСБ это прочитали и начали потихоньку оттеснять Пригожина от командования своей армией.

Включилась пропагандистская машина на российском телевидении, которая теперь полностью игнорирует ЧВК Вагнера и поддерживает российскую кадровую армию во главе с министром обороны Шойгу. Все военные успехи кремлёвские пропагандисты приписывают только вооруженным силам РФ, а не ЧВК, хотя в боях под Соледаром и Бахмутом Вагнер потерял убитыми и ранеными 30 тыс. человек из числа бывших заключённых. Поскольку Путин, Медведев, Патрушев, Бортников и Пригожин знают друг друга с начала девяностых годов прошлого века, когда каждый из них заработал свои первые большие деньги в эпоху бандитского Петербурга, то они как-то договорятся между собой. Они лично может сильно и не пострадают, больше всех, скорее всего, пострадает русский народ, заслуживший такое политическое руководство.