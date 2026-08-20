Балога заявил, что Украина могла получить независимую церковь ещё в 2008 году, но упустила этот шанс из-за Ющенко

Украина могла обрести церковную независимость еще в 2008 году, но тогда исторический шанс был упущен. По словам бывшего главы Секретариата президента Виктора Балоги, переговоры с Вселенским патриархом Варфоломеем сорвались из-за требования президента Виктора Ющенко назначить патриархом Филарета.

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В итоге Томос об автокефалии Православная церковь Украины получила лишь через десять лет. Об этом Балога рассказал в интервью украинским СМИ.

Переговоры с Варфоломеем

По словам Балоги, он лично около полугода вел переговоры в Константинополе с патриархом Варфоломеем, а также с руководителями тогдашних украинских церквей – Филаретом, возглавлявшим УПЦ Киевского патриархата, и Мефодием из Украинской автокефальной православной церкви.

Бывший глава президентского Секретариата утверждает, что сторонам удалось согласовать концепцию объединения трёх церквей под омофором Вселенского патриархата.

По замыслу, временным главой объединенной церкви должен был стать митрополит Владимир из УПЦ Московского патриархата, а Филарету предлагали должность заместителя. Как утверждает Балога, соответствующие документы подписали все иерархи.

После этого Варфоломей согласился приехать в Киев на 1020-летие Крещения Киевской Руси. Ожидалось, что решение Вселенского синода о предоставлении Украине патриархата может быть принято уже через несколько месяцев после визита.

Почему переговоры сорвались

Балога утверждает, что окончательно переговоры сорвались во время частной встречи на Банковой.

По его словам, когда Варфоломей подтвердил готовность предоставить Украине патриархат в течение двух-трёх месяцев, Ющенко выдвинул условие относительно кандидатуры будущего главы церкви.

Как рассказал Балога, президент настаивал на том, чтобы патриархом стал Филарет. Это, по его версии, не устроило Вселенского патриарха и стало причиной срыва договоренностей.

Балога также утверждает, что после этого Варфоломей был чрезвычайно огорчён из-за упущенной возможности.

По словам политика, патриарх якобы назвал ситуацию "самой большой ошибкой в истории Украины" и предупредил о возможных серьезных проблемах для страны.

"В аэропорту он ударился головой о клумбу, "ел землю", весь в глине... Потом встал и говорит: "Сегодня произошла самая большая ошибка в истории Украины. Мы сегодня упустили шанс из-за непонятных амбиций создать патриархат в Украине. Вас ждут большие проблемы. Вас ждут войны", – цитирует политик Вселенского патриарха.

Балога считает, что если бы Ющенко не настаивал на кандидатуре Филарета, Украина могла бы обрести церковную независимость примерно на десять лет раньше.

В то же время он заявил, что это могло бы повлиять и на политическое будущее самого Ющенко, который, по его мнению, имел бы больше шансов на переизбрание на второй президентский срок.

Как сообщал OBOZ.UA, митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Олег Вечеря) заявил, что Украинская православная церковь не имеет никаких связей с Московским патриархатом. По его словам, она ещё в 1990 году получила свой "томос".

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