Байден заблокировал назначение Уоллеса новым генсеком НАТО через Украину - The Telegraph

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заблокировал кандидатуру министра обороны Британии Бена Уоллеса на должность генсека НАТО, считавшегося одним из фаворитов на этот пост в случае отставки Йенса Столтенберга. Причиной стало то, что Британия начала инициировать обучение украинских пилотов на F-16 без согласия США и создала международную коалицию для вооружения Украины этими самолетами.

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Об этом пишет Telegraph. Издание отмечает, что премьер-министр Британии Риши Сунак "упорно лоббировал" кандидатуру Уоллеса, когда он встретился с Байденом в Вашингтоне.

Позже президент США заявил на пресс-конференции, что в Британии есть "очень квалифицированный человек" для этой работы, но не предложил свою поддержку.

По данным издания, Джо Байден не поддержал назначение Уоллеса генсеком НАТО из-за позиции Британии относительно предоставления Украине истребителей F-16.

Англия начала активно продвигать идею обучения украинских пилотов на этих самолетах и сформировала коалицию с другими партнерами по передаче истребителей Украине, не получив предварительного согласия Соединенных Штатов.

И это был не первый случай, когда Британия делает смелый шаг в вопросах вооружения для Украины, надеясь, что США последуют ее примеру.

Однако именно США контролируют лицензию на экспорт F-16. И нежелание Белого дома отправлять истребители Украины бросило вызов другим странам, которые эксплуатируют эти самолеты.

Сама же Британия не может поставлять Киеву F-16, поскольку не владеет ими.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Джо Байден выступал за назначение Урсулы фон дер Ляен на должность генерального секретаря НАТО. Перед этим Белый дом заблокировал кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на этот пост.

Срок полномочий Йенса Столтенберга во главе Альянса продлили еще на год.