Джо Байден выступает за назначение Урсулы фон дер Ляен на должность следующего генерального секретаря НАТО. Перед этим Белый дом заблокировал кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на этот пост.

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Об этом сообщает The Telegraph. Так, после отмены кандидатуры Уоллеса, президент Европейской комиссии была избранна кандидатурой Соединенных Штатов.

Во вторник было объявлено, что Йенс Столтенберг продолжает свои полномочия в качестве генерального секретаря НАТО еще на один год до осени 2024 года. Лидеры НАТО надеялись достичь соглашения о его преемнике во время ежегодного саммита, который состоится на следующей неделе в Вильнюсе, но не смогли достичь консенсуса по кандидату.

Как отмечает издание, ссылаясь на источники в НАТО, президент США выражал надежду, что Урсула фон дер Ляен, бывшая министр обороны Германии, может стать преемником Столтенберга, поскольку в настоящее время возникают опасения, что соответствующий кандидат не будет найден в течение следующих 12 месяцев.

"У нас возникнут проблемы в следующем году, когда станет ясно, что поле не сильнее, чем в этом году", – отметил источник в НАТО.

Как сообщил другой источник, Байден и Урсула фон дер Ляен развили "прочную связь" в последние годы и способствовали укреплению тесных трансатлантических связей в вопросах, связанных с Китаем, Украиной и климатом.

Отмечается также, что фон дер Ляен "полагается на Вашингтон в получении разведывательных данных", отказываясь от рассмотрения поступающей информации от европейских агентств, ошибочно оценивших ситуацию с российским вторжением в Украину.

Ранее сообщалось, что Столтенберга уговорили остаться генсеком НАТО еще на год. Каденция Столтенберга должна завершиться в конце сентября 2023 года.

Напомним, что Глава Военного комитета НАТО Роб Бавер заявил, что теракт, который могут устроить российские оккупанты на Запорожской АЭС, затронет весь мир. Такая атака будет иметь "огромное влияние" на Европу.