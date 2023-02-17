Блог | Александр Кирш: Байден Украине о мордоре: Убей его нежно!

Будет прямая речь. От первого, так сказать, лица.

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— Ты можешь бить его куда угодно, но не где попало, а только если он сам придёт к тебе домой... Тогда можно с ним делать что хочешь и лупить всюду, только нельзя бить в одно важное место, оно у него сакральное, ниже пояса, там у него это... Кры... Кр... Красная линия!.. А так можешь бить его куда пожелаешь, но это если он сам к тебе пришёл... А если будет издалека чем-то в тебя бросаться, даже в голову, то тебе так нельзя, жди, пока придёт к тебе домой, и тогда уже можно бросать в него тоже, только не в сакральное... Но если он издалека, то в него так нельзя, а то он обидится и будет кидать то же самое уже во всех подряд, так что обижать его не надо... Его можно только нежно и только не в сакральное!.. Хотя убить его разрешается, даже приветствуется, даже очень, и "камушки" мы тебе дадим... Но они только чтоб бросать у тебя дома, а не дома нельзя, а то можно обидеть...

Это — реалии нашей жизни. Не выдумано ничего. Кафка и Оруэлл от зависти нервно чешутся — каждый в своём гробу, где курить, как известно, нельзя.