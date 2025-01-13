Байден спас Украину, хотя и есть несколько но... Интервью с Мережко

Считаные дни остались Джо Байдену на посту президента Соединенных Штатов. 20 января, в день инаугурации новоизбранного лидера Америки Дональда Трампа, он официально утратит свои полномочия.

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Для Украины Джо Байден будет тем президентом США, который, по большому счету, спас ее от российского нашествия и не дал диктатору Путину оккупировать всю страну, создав определенный альянс государств для поддержки Украины в ее борьбе.

В то же время основная проблема заключалась в том, что стратегия Байдена и его администрации, похоже, была направлена на то, чтобы не допустить поражения Украины, не прокладывая пути к победе, чтобы это не привело к ядерной эскалации и мировой войне. Байден затягивал с принятием ключевых решений по поставкам более современного оружия в критические моменты войны – это и дальнобойные ракеты, и F-16, и разрешение на применение дальнобойных ракет по территории России и прочее.

Пока президент США мучительно раздумывал над тем, стоит ли посылать дополнительные средства ПВО, ракеты большей дальности или истребители, Путин направлял ракеты на украинские города, уничтожая инфраструктуру, а Кремль получил необходимое время для подготовки и адаптации к возможным стратегическим решениям США.

Своим мнением по поводу основных моментов президентства Джо Байдена в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

– В последний месяц пребывания Джо Байдена на посту президента его администрация стремится использовать все ресурсы для оказания военной помощи Украине и введения новых санкций, направленных на ослабление экономики России. Но большинство обозревателей сходятся во мнении, что это слишком мало и слишком поздно, а стратегия Байдена лишила Украину шансов на победу. И то, что Украине, возможно, придется идти на горькие компромиссы, – во многом следствие решений, которые президент США принимал или не принимал в течение трех лет войны. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен настаивает, что он и Байден приняли "правильные решения" по поддержке Украины в войне против России. Мол, критики действий администрации не учитывают важное обстоятельство – именно осторожность Белого дома способствовала тому, что конфликт не привел к глобальной эскалации.

– В первую очередь, я считаю, что мы действительно должны быть благодарны и Байдену лично, и его администрации в целом, и Конгрессу за то, что они помогли нам выстоять в очень тяжелых условиях. Следует отметить, что Байден напрямую предупреждал о новом этапе полномасштабной российской агрессии. Его администрация пыталась сделать все и принялась оказывать военно-техническую помощь еще до 24 февраля 2022 года. То есть в целом у меня впечатление положительное, потому что мы выстояли и продолжаем сражаться.

Следует отметить огромный объем помощи, который Украина получила от США при Джо Байдене. Если сравнивать помощь администрации Байдена для Украины с помощью администрации президента Обамы, то мы увидим колоссальную разницу.

Понятно, что нам хотелось бы большего. И это вполне естественно. Возможно, были какие-то ошибки. Например, если речь идет о санкциях, то было бы рациональнее, если бы секторальные санкции начинали действовать еще до полномасштабного вторжения. Западные страны вводили санкции против России постепенно, что позволило российской экономике, в том числе военной, адаптироваться к этим запретам.

Хотелось бы, конечно, чтобы нам оказывали с самого начала помощь необходимых размеров, а не бороться за нее каждый раз, начиная с F-16 и заканчивая разрешением на использование дальнобойных ракет на территории государства-агрессора. То есть некоторые вопросы возникали, но надо видеть картину в целом. И она с точки зрения оказания помощи Украине очень позитивна.

– То, что народ Украины должен быть благодарен лично Джо Байдену, вопросов не вызывает. Но все же, если исходить из реалий полномасштабной войны, по вашему мнению, стратегия Байдена, его администрации, она была правильной и эффективной уже после начала войны? Ведь существует мнение, что если бы США действовали более решительно и предоставили вооружение "больше и раньше", то это имело бы положительные далеко идущие последствия. Например, так считает глава МИД Латвии Байба Браже и многие другие представители союзников Штатов.

– Это немного трудно комментировать. Я, например, доверяю тому, что сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он объяснял в одном из интервью тот факт, почему помощь не всегда поступала своевременно. Он утверждал, что это не потому, что они не хотели, просто по объективным причинам не всегда успевали оказывать эту помощь. Да, нам, безусловно, хотелось бы большей решительности, учитывая действия России. В том числе относительно очень принципиального вопроса – вступления Украины в НАТО.

– Как ветеран холодной войны, участвовавший в переговорах по контролю над ядерными вооружениями с Советским Союзом, Байден был одержим опасностью ядерной эскалации. В то же время его критики считают, что он переоценил риск ядерной угрозы со стороны Путина и был слишком озабочен опасностью развязывания третьей мировой войны. Как следствие, это сдерживало и откладывало процесс отправки критически важных современных систем вооружений, о которых так просила Украина все эти годы. Западные СМИ отмечают, что даже сегодня Байден не решается отправить более модернизированные Patriot, которые запрашивала Украина. Кажется, даже в последний час своего пребывания в должности Байден по-прежнему опасается ядерного ответа России.

– Такой фактор, как страх перед ядерной эскалацией, он, безусловно, существовал. Я считаю, что не нужно было учитывать это по нескольким причинам. Потому что, во-первых, не следует никогда поддаваться на такой шантаж, в том числе ядерный. Во-вторых, даже сами американцы говорят о том, что тот же Китай изначально был против использования Россией этого ядерного шантажа, не говоря уже о применении ядерного оружия против Украины. То есть со всех сторон это остается табу в мировой политике. И поэтому не надо было это учитывать.

В то же время я не знаю, насколько это действительно влияло, например, на интенсивность и объемы предоставления военно-технической помощи Украине. Трудно сказать, хотя такой аргумент присутствовал, может быть, неявно, но он присутствовал в расчетах, в процессе предоставления США военно-технической помощи Украине. К сожалению, определенным образом тактика Кремля по этому поводу сработала.

– Что касается НАТО. Вопрос вступления Украины в Альянс является главным для получения гарантий безопасности, которые сделали бы невозможным дальнейшее нападение со стороны РФ. Это признают как украинцы, так и западные партнеры, но предоставить натовский "зонтик" Запад пока не готов. Администрация Байдена якобы рассматривала возможность публично призывать к официальному приглашению Украины в НАТО, но отказалась от этих планов. Почему все-таки при Байдене мы не получили даже приглашения?

– Мне кажется, здесь несколько причин. Речь идет о том, что официальный аргумент, который выдвигался в свое время, был связан с тем, что решение о вступлении страны в НАТО принимается путем консенсуса. То есть НАТО – 32 страны, и нужно, чтобы каждая согласовала вопрос вступления, но это формальный аргумент. Я скептически отношусь к нему, потому что считаю, что все-таки в НАТО ключевую роль играет главный гарант безопасности, главный поставщик безопасности, которым являются Соединенные Штаты. Само их решение является ключевым здесь.

– Почему же этого не произошло?

– Я бы здесь разделил ситуацию на два этапа – до выборов и после выборов президента в США. То есть здесь на решение этого вопроса в какой-то степени влияла внутренняя политическая борьба. Никто не знал, кто станет президентом США. Будет это сначала сам Байден, Камала Харрис или Дональд Трамп. На мой взгляд, это повлияло в определенной степени на то, что этот вопрос был отложен.

Ситуация поменялась уже после голосования. То есть теоретически у Байдена оставалась такая возможность – все-таки дать согласие на приглашение на вступление Украины в НАТО. Но из-за поражения демократического кандидата здесь уже ситуация немного изменилась и начали использовать аргумент, что если это сделать, то это приведет к тому, что Трамп, новый президент, может отменить это решение позже.

К сожалению, на сегодняшний день у американского внешнеполитического истеблишмента нет единства по этому вопросу. Есть те, кого мы называем рейганистами, например, которые придерживаются принципа мира через силу. И они выступают последовательно за то, чтобы Украина как можно скорее стала членом НАТО. Есть те, кто хотел бы отложить этот вопрос на период уже после войны. Хотя, по моему мнению, это неправильно. Но есть и те, которые находятся в меньшинстве и говорят о том, что Украину трудно защищать. Она не должна принадлежать к так называемому defense perimeter, то есть к периметру защиты. Потому что, по их мнению, это может привести к ядерной войне, к третьей мировой.

Это, кстати, говорит о том, что нам нужно продолжать упорно работать и с американской внешней политической элитой, и с американским народом, для того чтобы убеждать их и доказать, что членство Украины в НАТО – гарантия безопасности и в Европе, и во всем мире. То есть это в интересах Соединенных Штатов тоже.

– Противодействие так называемой оси зла (Иран, КНДР, Китай и РФ) – насколько США при Байдене делали это эффективно? Многие считают, что нападение террористов ХАМАС при поддержке Ирана и в определенной степени России во многом произошло из-за того, что США при Байдене ослабили свое влияние в мире. Тот же выход из Афганистана был просто провальным по форме исполнения, из-за чего многим в мире показалось, что Штаты уже не те и можно начинать действовать как вздумается. Что Путин и сделал, к примеру.

– По моему мнению, что касается оси зла, то в чем-то она действительно стала сильнее, но в чем-то произошло и ее ослабление. И тот факт, что, например, ситуация в Сирии, которая очень неожиданно и внезапно изменилась, – это, по сути, потеря одного из элементов этой оси зла. Поэтому есть определенные достижения.

Что касается вывода американских войск из Афганистана, то это решение, оно принималось в свое время еще при Трампе и является рациональным. Но вы правильно отметили, что та форма и вид, в котором все это произошло, довольно сильно ударило по имиджу США как мирового гегемона. Когда мы видим видео, на которых за шасси самолетов цепляются люди и такая ситуация общего хаоса, это выглядело как бегство, а не как запланированный выход.

Но, по большому счету, я бы не сказал, что администрация Байдена совершила какие-то принципиальные ошибки, особенно когда речь идет о ситуации на Ближнем Востоке. Напротив, скорее здесь мы видим, что Соединенные Штаты действовали достаточно принципиально, поддерживая Израиль в борьбе с террористической организацией ХАМАС.