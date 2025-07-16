Байден не смог положить конец этой войне, но я уверен, что Трамп сможет это сделать, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что глава Белого дома Дональд Трамп, в отличие от своего предшественника Джо Байдена, сможет закончить войну в Украине, которую развязала Россия. Глава государства поблагодарил Соединенные Штаты за помощь, которая продолжается.

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Об этом он сообщил в интервью Newsmax. Гарант подчеркнул, что не хочет критиковать никого из президентов.

"Я не хочу никого критиковать. Я благодарен Америке за всю помощь во время этой войны. США нас поддержали, и я всегда говорил, что мы благодарны Белому дому за двухпартийную поддержку, которую он нам предоставил. Я очень благодарен, что она продолжается", – сказал Зеленский.

По его словам, Байдену не удалось прекратить войну на украинской территории.

"Президент Байден не смог положить конец этой войне. Я уверен, что президент Трамп сможет это сделать. Я думаю, что это будет главное отличие", – резюмировал украинский лидер.

Напомним, Зеленский отреагировал на очередной массированный удар российских террористов по Украине в ночь на 16 июля. По словам украинского лидера, под основным ударом находились Винницкая, Днепропетровская, Харьковская и Одесская области. Одной из мишеней была энергетическая инфраструктура.

Как писал OBOZ.UA, Зеленский подчеркивал, что не собирается занимать пост главы государства в течение нескольких десятилетий, как российский диктатор Путин. Для украинского лидера важно сохранить самоуважение и помочь своей стране.

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