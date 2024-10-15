Байден неожиданно предложил, а путин в лице пескова неожиданно согласился на переговоры по ядерной тематике — с участием также Китая и северной кореи, причём россия ещё сочла необходимым назвать в этом контексте и тех, кто против неё воюет, включая не только Украину, но и Германию (которая тоже, кстати, хочет о чём-то перетереть с путиным), а также Великобританию.

Видео дня

Кто с кем и о ком в конце концов будут договариваться, пока что достоверно неизвестно, но может быть опять разговор об Украине без Украины, к тому же — с дополнительным китайско-северокорейским участием.

Такое впечатление, что все спешат, пока Байден ещё президент, чтобы Трамп потом должен был выполнять то, о чём они уже договорились.

Ну а что президентом станет именно Трамп, ни у кого уже нет сомнений, ведь с начала октября в его пользу произошли коренные изменения.

Харрис не только потеряла Мичиган и совсем нежданно Висконсин, но и близька также к потере Невады — и тогда счёт голосов в коллегии, избирающей президента, будет даже не 251:287, каким он против ожиданий стал уже сейчас, а вообще 245:293, то есть перевес Трампа за три недели до выборов становится впечатляющим с неуклонной тенденцией к увеличению.

Так что Азия стремится успеть срочно договориться с Байденом. Может — сразу обо всём, лишь бы до Трампа. Не зря тот уже бушует.