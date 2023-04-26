Итак, Байден официально выдвинул свою кандидатуру на следующий срок. Годы — не помеха: напомню, что начиная ещё с Джеральда Форда никто из президентов Соединённых Штатов не умирал раньше, чем в 93 года, так что 82-86 — у американских политиков такого уровня практически средний возраст.

Видео дня

(Трамп, кстати, моложе Байдена всего-то на примерно три с половиной года.)

Так или иначе, это ожидавшееся с нетерпением решение первого лица Главной страны мира очень позитивно для Украины, ибо для победы на выборах, которые состоятся через полтора года, Байдену необходимо добиться до тех пор Победы Украины над мордором или, как минимум, хотя бы ликвидировать путина.

Видимо, мощнейший импульс для ускорения и расширения военных поставок нашей воюющей стране будет дан в самое ближайшее время, что заодно подгонит в том же направлении и старушку Европу. Дедушка подгонит бабушку.

Одним из важнейших девизов предстоящей избирательной кампании Байдена должно стать нечто вроде такого: Победив россию, мы тем самым спасём Цивилизацию и заодно резко ослабим Китай, чем спасём её ещё раз.

Ну а о том, насколько россия до самых мелочей является сегодня прокитайско-подкитайской, свидетельствует, например, то, что даже единственный зарубежный глава государства, который будет на красной площади в москве 9 мая, явно согласован с настоящим ханом мордора Си: именно он выделил на данное сомнительное мероприятие директора Киргизии, позволив это ему и запретив всем прочим "друзьям россии". Хватит и одного, причём как раз такого, — средневзвешенно решил главный китаец.

Президент Киргизстана Жапаров, закончив в своё время институт физкультуры, служил затем в советской армии в новосибирске, где его ласково называли сокращённо — Жопа, как, впрочем, и позднее в Славянском университете имени Ельцина, где его уже за глаза точно так же именовали русские преподаватели.

То есть Китай послал в россию Жопу — вместо того, чтобы сделать наоборот.

Стало быть, Байдену предстоит обоих своих злейших врагов среди всех стран методично отправлять по тому же Ж-адресу. В чём Украина и Главная страна мира должны друг другу помочь. И дожидаться ноября будущего года для этого вовсе не обязательно.