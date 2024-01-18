В Украине в суд направили обвинительный акт в отношении бывшего премьера Николая Азарова. Он обвиняется в информационной деятельности в пользу России.

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Об этом сообщили в Офисе генпрокурора. В Костина не сказали, в какой именно суд попало дело беглого премьера, однако уточнили, что в обвинении указаны три статьи уголовного Кодекса.

В частности, Азаров обвиняется в публичных призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя, осуществлению информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и в оправдывании, признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины. Это ч.3 ст.109, ч.6 ст.111-1 и ч.3 ст.436-2 УК соответственно.

В ОГПУ отмечают, что Азаров "с начала полномасштабного вторжения и по настоящее время, используя российские медиа и интернет, осуществляет активную информационную деятельность в сотрудничестве с РФ", "оправдывает вооруженную агрессию РФ и оккупацию части территории Украины".

"Экс-чиновник называет события в Буче фейком, призывает к денацификации и насильственному изменению украинской власти и уверяет, что специальная операция Путина спасла Донецк от захвата, "предупредив эту трагедию", - уточнили в ОГПУ.

Интересно, что ведомство Костина не только не назвало беглого премьера по имени, но и "заблбрило" его фото. Однако из числа всех премьеров Украины в РФ сбежал только один.

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