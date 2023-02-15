Блог | Орест Сохар: Авиационный день на "Рамштайне": две новости об истребителях F-16

Завершився авіаційний день на "Рамштайні", - що там з F-16?

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Принципових новин дві:

Міністри оборони 50-ти країн - партнерів України погоджуються: винищувачі Україні потрібні. Тому вони не говорять, як про "танчики" на минулому "Рамштайні": "Цього не буде ніколи, бо не буде ніколи".

Питання в тому, коли F-16 зʼявляться в Україні. Партнери домовилися "товкти воду в ступі" дискутувати на авіаційну тематику без зливів у пресу, і лише глава Бундесверу Борис Пісторіус якось окреслив часові рамки: "Це питання може обговорюватися через кілька місяців. Якщо небо над Україною залишиться безпечним протягом наступних трьох-чотирьох місяців, тоді ми зможемо говорити про всі подальші кроки - зараз має сенс використання бронетанкових підрозділів".

Що по факту:

З одного боку, ми вже готові були виглядати, як F-16 заходить на посадку де-небудь у Василькові чи Старокостянтинові. І тому дехто з нас розчарований. З іншого боку, бундесканцлер Шольц ще тижнів зо три тому говорив. Німеччина в жодному разі не передаватиме Україні бойових літаків. Тепер його міністр вже дискутує про терміни. Прогрес очевидний.

Весняний наступ відбудеться без підтримки з повітря. ЗСУ очікують чергові системи ППО від Франції та Італії, нові системи HIMARS, боєприпаси, протитанкові снаряди.

Ще британці обіцяли ракети дальнього радіуса дії, цей девайс ЗСУ теж дуже знадобився б в наступальних операціях.

Резюмувати варто словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга: в Альянсі обговорюється надання Україні винищувачів західного зразка, та важливою в цьому плані є швидкість, з якою така допомога може надаватись". Якщо таке говорить представник НУ ДУЖЕ вже консервативної та обережної структури, то це додає оптимізму.

Очікуємо. Тим часом підписуйтеся на "Орестократію (https://t.me/orestokratiia)"