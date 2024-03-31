Прошли два года и тридцать шесть дней войны. Линия фронта за сутки почти не изменилась. Россияне продолжают каждый день обстреливать украинские города. Обстреливается в основном энергетическая инфраструктура, но есть попадания и в другие объекты, в том числе, и жилые районы. Почти каждый такой обстрел приводит к человеческим жертвам.

Похоже, что все оценки аналитиками возможностей российского ВПК по производству ракет и беспилотников нужно пересматривать. Впрочем, возможно, что Путин получает их от союзников: Ирана и Северной Кореи. А может и быть все вместе: собственное производство плюс поставки от союзников.

Так или иначе, Украине нужна объективная оценка возможностей противника, а не пропагандистский самогипноз. Вчера и сегодня Зеленский дал несколько интервью, в которых его позиция звучала уже реалистичнее, чем раньше. Он допустил, что переговоры с Россией могут начаться и без того, чтобы ВСУ вышли на границы 1991 года.

Но на этом его реализм кончается, и он по-прежнему уверен, что военное поражение России в Украине (или даже намеки на него) неизбежно приведут к утрате Путиным авторитета внутри страны и тогда Путин будет готов к переговорам.

То есть по его логике, если Путин потерпит в Украине такое поражение, которое отбросит его на границы 23 февраля 2022 года, то тогда наступит хороший момент для начала переговоров с ним. И дальше, в логике Зеленского, Путин сам мирно отдаст остальную удерживаемую им территорию Украины и ВСУ не с нужно будет отвоевывать ее военным путем.

Мне кажется, что в этой части своего интервью Зеленский выдает желаемое за действительное. В той диктатуре, которую построил Путин, уже нет места для рассуждений в терминах "утраты авторитет в народе". Этот авторитет теперь он может формировать сам с помощью репрессивного кнута и пропагандистского пряника.

В той виртуальной реальности, которую он формирует в головах у россиян, он не может потерпеть никакого поражения. И даже если оно случиться, то россияне попросту о нем не узнают. А информацию, которая все-таки до них дойдет, объявят вражеской ИПСО и всех, кто ее будет распространять - посадят в тюрьму.

Уже сейчас картина мира рядового российского обывателя кардинально отличается от того, как этот мир воспринимается людьми за границами России. Все больше россиян уверены, что эта война начата Украиной, что она велась против русского народа уже десять лет, и что у Путина не было другого выхода, кроме как начать СВО.

Также они уверены, что Россия готова остановить эту войну в любую минуту и единственная причина, почему она продолжается - это безумные амбиции "киевского нацистского режима" и его "заокеанских хозяев".

Я уж не говорю о том, что в представлении подавляющего большинства россиян, все рассказы про Бучу, Ирпень, Мариуполь и бомбежки жилых кварталов - это все клевета на российскую армию потому, что русский солдат - гуманист и никогда себе такого не позволит по отношению к братскому народу.

Я пишу все эти вещи не для того, чтобы открыть вам глаза. Вы все это и без меня знаете. Я пишу их для того, чтобы вы сами убедились, что при такой обработке мозгов нет места для "падения авторитета". Там, в нынешнем российском социуме, нет даже такой шкалы, по которой можно мерять уровень путинского авторитета. Он - константа, застывшая на максимальном уровне. "Есть Путин - есть Россия, нет Путина - нет России…"

А это значит, что если Зеленской надеется, что вытеснив россиян на линию разграничения 23.02.2022, он сделает Путина сговорчивее из-за того, что Путин испугается падения своего авторитета в России, то это зря. Путин станет сговорчивее только если он увидит, что у него кончаются ресурсы для продолжения войны. А это никак не связано с выходом на какие-то конкретные границы.

Ресурсы могу кончится даже если он будет стоять у самого Киева (как это было с немцами, которые в 1918 году стояли в 100 км от Парижа), а могу быть в избытке даже если его отбросят на границы 1991 года.

Я говорю банальные вещи: после неудачного контрнаступления ВСУ летом прошлого года, началась война на истощение.

И в этой войне линия фронта не имеет никакого значения. Имеет значение лишь военный и экономический потенциал сторон.

Применительно к нашему случаю можно уверенно сказать, что атаки украинских беспилотников на российские НПЗ приближают победу Украины значительно быстрее, чем бои за деревню Гадюкино на пять дворов, в которых гробятся сотни людей, тонны боеприпасов и десятки единиц бронетехники.

И эти воздушные налеты подвигают Путина к конструктивным переговорам значительно сильнее, чем любые победы на поле боя. До сих пор, кстати, так и нет окончательного ответа на вопрос, что привело к победе над Гитлером: Сталинградская и Курская битвы или американские бомбардировки НПЗ в Плоешти и металлургических заводов в Руре.

Поэтому Зеленскому нет никакой нужды устанавливать самому себе какие-то границы, достигнув которые он посчитает для себя возможным начать переговоры с Путиным. Эффективность этих переговоров зависит не от того, как проходит линия фронта, а от масштабов помощи союзников, решимости самих украинцев драться и от скорости, с которой расходуется военный и экономический потенциал России.

Сегодня я еще вспомнил, что во вчерашнем "Наказе" патриарха Кирилла (Гундяева) и олигарха Константина (Малофеева) была одна очень знаковая вещь: они объявили СВО "Священной войной". Это очень забавно наблюдать, как эти циничные и бездарные люди пытаются приладить старые паттерны к новым обстоятельствам.

Уже сталинская "Великая Отечественная война" была плагиатом, поскольку отсылала людей к старым образам "Отечественной войны 1812 года" и "2-ой Отечественной" (как дореволюционная пропаганда называла Первую мировую). И ставшая почти гимном песня "Священная война", тоже была плагиатом песни из Первой мировой.

А в сущности откуда вообще взялся этот образ "Священной войны"? Особенно из уст главы церкви? Ба! Да это же прямая отсылка к Крестовым походам! Именно так: религиозная война с неверными. Поэтому в "Наказе" и фигурирует как враг западный "сатанизм". А "Русский мир" является неким "Градом Божьим" долг и как теперь модно говорить, цивилизационная миссия которого состоит в уничтожении этого оплота Дьявола.

Вчера Патриарх Всея Руси фактически провозгласил Крестовый поход против Запада. С чем мы его и поздравляем. Интересно, а состоящие в рядах российской армии мусульмане понимает в каком таком "газавате" они участвуют? И их ли эта "Священная война"?

Сегодня же Путин, в присущем для российской пропаганды какофоническом стиле, заявил, что у него и в мыслях нет воевать с НАТО и назвал эту идею "бредом". Он прямо сказал, что "…то, что говорят по поводу того, что мы собираемся после Украины нападать на Европу - это полная чушь и запугивание своего населения, исключительно для того, чтобы выбивать из их деньги".

У меня в связи с этим возник вопрос: а как же Крестовый поход, объявленный "православным Папой" Кириллкой? Все? "Кина не будет"? "Сатанистам" можно расслабиться? Или как?

Короче, они там уже сами не знают, чего хотят. И, похоже, у них там все не так складно, как они пытаются представить. Мы на верном пути. Нужно продолжать истощать противника. Его армию и его экономику. И нужно терпение. Много терпения.

Слав Украине!🇺🇦

Сегодня Нетаньяху заявил, что подготовка к наступлению на Рафах продолжается и он ничего останавливать не собирается.

При этом Израиль предложил арабским странам направить в сектор Газа свои войска, чтобы обеспечить контроль за распределением гуманитарной помощи и вообще - чтобы контролировать там ситуацию. Пока эта идея расссматривается только одним Египтом (что тоже немало).

А еще сегодня израильские ВВС нанесли удар по складу оружия и боеприпасов Хезболлы в пригороде Алеппо (Сирия). Сирийские власти уже подняли крик по этому поводу. Такие дела.

I❤️🇮🇱