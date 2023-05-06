Путин избрал, скользкий путь как в 1999 году. Тогда бывший глава ФСБ Владимир Путин, который практически был неизвестен для российской общественности, решением президента России Бориса Ельцина был назначен премьер-министром РФ, решив поднять среди россиян рейтинг от ничтожных 1,5% до почти 60%. Тогда была организована серия взрывов многоэтажных домов, за которые ФСБ обвинила тогдашнее руководство Чечни. Но гибель огромного количества российских граждан была подготовлена ​​Москвой, чтобы иметь повод для начала новой войны против Республики Ичкерия, которая отделилась от РФ.

Видео дня

Таким образом, ФСБ во главе с бывшим первым заместителем Путина Патрушевым, который стал новым главой российской службы безопасности, начала продвигать в общественном мнении идею о том, что России нужен новый мощный государственный лидер для борьбы с врагами. В ФСБ не препятствовали провокациям со взрывами многоэтажек в разных местах РФ — Буйнакске, Москве, Волгодонске. Тогда погибло 307 человек, ранено 1700. Российское общество жаждало реванша, и армия пошла в нападение, которое, как оказалось, было уже детально подготовлено. После победы во Второй чеченской войне для Владимира Путина был открыт путь к получению президентского мандата на предстоящих выборах главы государства весной 2000 года…

Россия сама устроила атаку беспилотников на Кремль. Если бы Украина действительно осуществила это нападение, то официальный ответ России был бы куда менее организованным. Очевидно, что за этой атакой стоит Кремль, стремящийся приблизить войну к российской внутренней аудитории и создать условия для более широкой социальной мобилизации. Многое говорит о том, что атака была подготовлена ​​изнутри и целенаправленно инсценирована. Российская сторона давно укрепила свои внутренние возможности ПВО, в том числе в самой Москве, поэтому маловероятно, что два беспилотника могли пробить несколько эшелонов ПВО, а затем якобы были сбиты прямо над сердцем Кремля.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не могут подтвердить сообщения России о том, что Украина пыталась убить Владимира Путина с помощью удара беспилотников. Блинкен сказал, что война уже стала стратегическим поражением России, и что США уверены, что Украина вернет себе большую часть своей территории в результате контрнаступления. Президент Украины Владимир Зеленский категорически отрицал, что за этой атакой, которая якобы была направлена ​​на ликвидацию Владимира Путина, стоит Киев. Во-первых, всем известно, что Путин никогда не работает в полночь в Кремле. Он вовсе не трудоголик. Во-вторых, если Кремлю должен был быть нанесен реальный ущерб, а не какая-то инсценировка покушения, то был бы использован беспилотный летательный аппарат со взрывным устройством как минимум в 20 раз большей мощности. На видео виден кадр взрыва над Кремлем, но, как подтверждают российские официальные источники, он не причинил материального ущерба, никто не пострадал. Подобное абсолютно не в интересах Киева. Именно поэтому президент Владимир Зеленский заявил, что "мы не нападаем на Путина или Москву, мы воюем на своей территории". Но Москва тут же заявила о подготовке ответной акции. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал к "физической ликвидации" президента Украины Владимира Зеленского и его политического окружения. "От него даже не требуется подписывать акт о безоговорочной капитуляции. Как известно, даже Гитлер его не подписал. Всегда найдется такая замена, как адмирал Дениц", — сказал Медведев, перед этим очевидно выпив несколько рюмок спиртного. Конечно, это была русская водка, так как после шотландского виски или французского вина было бы непатриотично обращаться к собственному населению. Методы Гитлера использует исключительно Владимир Путин. Он развязал самую большую со времён Второй мировой войну, российская оккупационная армия по его приказу совершает огромное количество военных преступлений против мирного населения Украины, как это ранее делала гитлеровская армия в Украине. Таким образом, сам того не понимая, Медведев подвел всех к выводу, что Путин закончит как Гитлер, а акт о капитуляции будет подписан кем-то из верхушки Кремля, когда исчезнет диктатор. Главное, чтобы Москва не осуществила провокацию огромных масштабов против Украины, а это одна из целей Кремля. Медведев вроде знаком с планом возможной реакции, но он должен осознавать личную ответственность за все возможные преступления. Его шефа Путина уже ждут в Нидерландах с билетом в один конец до Гааги.

В Кремле говорят, что за покушением на Владимира Путина "определенно" стоит Вашингтон, добавляя, что у России есть несколько вариантов ответа. А посол России в США Антонов прокомментировал, что как отреагируют американцы, если беспилотник попадет в Белый дом или Пентагон? Кажется, Антонов уже забыл, что совершили террористы 11 сентября 2001 года, ударив по Пентагону реально, а не как-то постановочно, как на Кремль. Тогда Вашингтон провел детальное расследование и лишь впоследствии совершил карательную операцию. А вот Москва торопится. Виноватых нашли еще до инсценировки нападения, по дерзости сопоставимого с событием 1939 года, когда Москва инсценировала нападение маленькой Финляндии на огромный Советский Союз. Похоже, что и Россия закончит как Советский Союз.