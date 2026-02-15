Армия России атаковала энергетику Украины сотнями дронов и десятками ракет: Зеленский анонсировал помощь от Европы

Российская армия продолжает массированные атаки по энергетической инфраструктуре Украины. Только за неделю оккупанты применили сотни дронов, десятки ракет и тысячи авиабомб.

Видео дня

На фоне новых ударов Украина договорилась с европейскими партнерами о дополнительной помощи. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, ежедневно в украинских городах и общинах продолжается восстановление после российских обстрелов.

Только за одну неделю февраля РФ выпустила по Украине около 1300 ударных дронов, более 1200 управляемых авиабомб и 50 ракет, большинство из которых – баллистические.

Под массированным ударом оказались Одесская область, Донецкая область, Запорожская область и Сумская область.

Главной целью атак остается энергетика. Российские войска комбинируют удары, чтобы уничтожить генерацию, подстанции и энергосети. Часть ракет украинские силы ПВО сбивают, однако полностью остановить атаки пока невозможно, поэтому, по словам президента, "в защите жизни не может быть пауз".

Во время переговоров в Мюнхенской конференции по безопасности Украина договорилась с лидерами так называемого "Берлинского формата" о новых пакетах энергетической и военной помощи, которые должны поступить до 24 февраля.

"Я благодарен партнерам за готовность помогать, и мы рассчитываем, что все поставки поступят оперативно. ПВО нужно Украине на каждый день, чтобы лишить Россию рычагов террора. Спасибо всем, кто помогает", – подчеркнул Зеленский.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что войска РФ ударили по Запорожью. В результате атаки врага ранены по меньшей мере три человека. На месте попадания вспыхнул пожар.

По данным Воздушных сил, минувшей ночью Россия атаковала Украину 83-мя дронами: силы ПВО сбили 55 из них.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!