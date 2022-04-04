Арахамия: России хватило месяца, чтобы перейти от жестокой войны к геноциду

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал зверские убийства, которые оккупанты совершили в Буче и других украинских городах. Политик отметил, что всего за месяц российская армия перешла от жестокой войны к геноциду мирного населения.

Соответствующий пост нардеп опубликовал в своем Telegram-канале. По его словам, мир был уверен, что в ХХІ веке подобное кровопролитие невозможно, но это произошло – всего в 30 километрах от Киева.

"Вчера весь мир увидел, на что способны гости из "русского мира". Им хватило месяца, чтобы перейти от жестокой войны к геноциду мирного населения. Мир был уверен, что в ХХІ веке такое невозможно. По крайней мере, на европейском континенте. Но это произошло у нас, на нашей территории, в 30 километрах от стадиона "Олимпийский", на котором 1 июля 2012 проходил финал чемпионата Европы по футболу", – написал Арахамия.

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Ранее отреагировал на убийство сотен мирных граждан в Буче и президент Владимир Зеленский. Находясь в городе, глава государства заявил, что Россия совершила военные преступления и геноцид украинского народа.

В то же время украинский лидер считает, что Украина и страна-агрессор должны как можно скорее возобновить переговоры. Затягивание этого процесса делает только хуже для России.

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