Апелляционный суд признал незаконным блокирование международной деятельности Порошенко, – Герасимов

Шестой апелляционный административный суд подтвердил незаконность блокирования международной деятельности лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Видео дня

Об этом сообщил во время выступления в Верховной Раде сопредседатель фракции "ЕС" Артур Герасимов.

Суд поставил точку в деле "Порошенко против Кабинета министров" – признал незаконным правительственное постановление, которое позволяло не выпускать депутатов и чиновников за пределы Украины без разрешения руководства.

"Вчера 6-й апелляционный административный суд по делу "Порошенко против Кабинета министров" сделал большую услугу украинской демократии и нашей евроинтеграции, потому что признал незаконным то самое постановление правительства, о котором уже прямо сказано в Резолюции Европейского парламента относительно злоупотреблений механизмов запретов на выезд из Украины как инструмент политического давления", – сказал Герасимов.

"Речь не о Порошенко, речь идет о системной болезни власти, которая решила, что может держать депутатов парламента и местных советов на коротком поводке, разрешая или запрещая выезд на международные встречи не законом, а личным "чего позволите". Этот инструмент настолько шокировал наших европейских партнеров, что сегодня о нем говорят в Брюсселе как о признаке авторитаризма, прорастающего в центре Европы", – констатирует народный депутат.

"И именно сегодня, когда Еврокомиссия готовит свои решения относительно прогресса Украины на пути к членству в ЕС, это решение суда является сигналом. Верховенство права – не абстракция, а проверка на практике, и мы должны ее сдать. Поэтому призываю все ответственные службы, в первую очередь Министерство внутренних дел, взять это решение суда к исполнению немедленно", – отметил Герасимов.

"Потому что ни одно постановление правительства не может быть выше закона и Конституции. Правительство должно наконец прекратить принимать политически мотивированные, популистские решения, которые унижают страну и дискредитируют ее перед миром. Потому что это не только непрофессионально, это дилетантство, которое уничтожает перспективы нашего государства. Здесь и о бесплатных три тысячи километров по железной дороге, которые напоминают избирательную раздачу подарков, что неприемлемо в стране, которая имеет столько проблем и на фронте, и в тылу. Демократия – это не власть указов и запретов. Это власть народа, которая осуществляется через баланс ветвей власти", – отмечает народный депутат.

"Правительство подотчетно парламенту, а не наоборот. А решения судов – независимой ветви обязательны к исполнению всеми без исключения, даже если они не по вкусу в высоких кабинетах. Уместно напомнить, именно правительство было инициатором сфальсифицированных, абсурдных санкций против Петра Порошенко. И это решение суда – первое юридическое доказательство того, что власть действовала незаконно. Следующим шагом должна стать полная отмена этого политического фарса. Сегодняшнее решение суда – не только победа права над произволом. Это шаг к возвращению Украины на европейский путь. Путь свободы, достоинства и справедливости. Потому что именно за это страна борется", – резюмировал Герасимов.