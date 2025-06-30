Апелляционный суд подтвердил, что отказ Порошенко выезжать за границу является незаконным, – адвокат Головань

Апелляционная судебная инстанция подтвердила решение Винницкого окружного административного суда о том, что отказ Петру Порошенко в пересечении границы является противоправным.

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Об этом пишет пресс-служба партии "Европейская солидарность" со ссылкой на сообщение адвоката Игоря Голованя.

"Я уже неоднократно писал, как неутомимо и последовательно власть продолжает политически мотивированные преследования лидера оппозиции, пятого президента Украины Петра Порошенко. Обязательным элементом политически мотивированных преследований является систематическое препятствование зарубежным поездкам пятого президента. Украинским пограничникам приказано при появлении на границе Петра Порошенко в любое время дня и ночи немедленно звонить непосредственно Председателю ГПСУ. А если не дозвонятся – то полковнику Простакову Андрею", – напомнил адвокат обстоятельства дела.

"Абсолютная противозаконность решений чиновников пограничной службы об отказе в пересечении государственной границы Украины Порошенко Петру Алексеевичу установлена судебными решениями. Винницкий окружной административный суд решением от 20 марта 2025 года по делу 120/683/25 исковое заявление Порошенко Петра Алексеевича к 6-му Волынскому пограничному отряду Государственной пограничной службы Украины (воинской части 9971) удовлетворил. Признано противоправным и отменено решение начальника отделения инспекторов пограничной службы (тип А) отдела пограничной службы "Амбуков" 6-го Волынского пограничного отряда от 16.01.2025 N113 об отказе в пересечении государственной границы", – пишет Головань.

"Седьмой апелляционный административный суд 27 июня 2025 года апелляционную жалобу 6 пограничного Волынского отряда Государственной пограничной службы Украины военная часть 9971 оставил без удовлетворения, а решение Винницкого окружного административного суда от 20 марта 2025 года – без изменений. Итак, чиновники пограничной службы нарушили закон и должны быть привлечены к ответственности", – констатирует адвокат.

"И речь не только о лейтенанте Ирине Блюм, непосредственно сорвавшей важную поездку Петра Порошенко. Как мы знаем из объяснений заместителя начальника штаба – начальника отдела организации пограничного контроля полковника Игоря Кагляка, нарушение закона не могло произойти без вмешательства Председателя ГПСУ или хотя бы полковника Простакова. Будем требовать ответственности всех причастных. В том числе тех, кто отдает приказы руководству ГПСУ", – резюмирует Головань.