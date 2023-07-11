Андрея Мельника уволили с должности замминистра иностранных дел: куда назначили

Первый заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник уволен с должности. Такое решение принял Кабинет Министров Украины во вторник, 11 июля.

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Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

"Кабинетом министров уволен Мельник Андрей Ярославович с должности заместителя министра иностранных дел Украины", – написал он.

Увольнение Мельника произошло в связи с переходом его на другую должность. В настоящее время он является чрезвычайным и полномочным послом Украины в Бразилии.

Напомним, что Андрей Мельник был послом Украины в Германии с 2014 по 2022 год. Во время пребывания в этой должности он отметился резким заявлением в адрес канцлера Германии Олафа Шольца – дипломат назвал канцлера "обиженной ливерной колбасой".

В ноябре 2022 года он был назначен заместителем министра иностранных дел Украины, а уже в июне 2023 года стал послом Украины в Бразилии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 июня президент Владимир Зеленский назначил Андрея Мельника чрезвычайным и полномочным послом Украины в Федеративной Республике Бразилия.

Уже на посту посла Украины в Бразилии Андрей Мельник резко ответил депутату Бундестага Ральфу Штегнеру на его скандальное заявление о решении США поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Дипломат буквально послал его к черту и посоветовал оставаться на своем диване, поскольку он не понимает, о чем говорит.