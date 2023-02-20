''Америка стоит вместе с вами'': Байден рассказал о первом разговоре с Зеленским в начале войны

Президент США Джо Байден рассказал, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину многие в мире ожидали поражения Киева. Однако через год поддержка окрепла, наше государство стоит и вместе с ним стоит вся Америка.

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Воспоминаниями о первом дне полномасштабной войны в Украине Байден поделился во время пресс-конференции в Киеве 20 февраля, пишет "РБК-Украина". Он отметил, что в Киеве было раннее утро, а в Вашингтоне – поздняя ночь, когда в небо поднялись российские самолеты, а танки переезжали границу нашего государства.

"Вы сказали мне, что слышите звуки взрывов. Я этого не забуду. Я спросил вас: что я могу для вас сделать? Чем могу помочь?" – вспоминал события 24 февраля 2022 лидер Белого дома.

Он рассказал, что Зеленский призвал собрать лидеров мира и попросить их помочь Украине, хотя многие из них, по словам Байдена, ожидали падения Киева.

"Но через год – Киев стоит, Украина стоит, демократия стоит, Америка стоит вместе с вами и мир стоит вместе с вами", – подчеркнул Байден.

Напомним: 20 февраля президент США Джо Байден прибыл в Киев с неожиданным визитом. У сети появилось видео с Байденом на Михайловской площади в сердце столицы. Свой исторический визит американский президент начал от Стены памяти у Михайловского собора.

Там Байден почтил память воинов, отдавших жизнь за Украину. Не помешала даже объявленная в столице воздушная тревога из-за угрозы ракетных ударов РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Байден в Киеве заявил, что почти год войны против Украины более чем очевидно, что целью российского диктатора Владимира Путина является полное уничтожение украинского государства. Однако сейчас он терпит поражение, а Запад будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется;

– украинцы бурно отреагировали на визит президента США Джо Байдена в Киев. Американского лидера назвали "крутым мужиком", а сам его приезд в воюющую столицу страны – вкусной оплеухой российскому диктатору Владимиру Путину.

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