Напомню, что основным тезисом моей статьи о гарантиях украинской безопасности, которые может предоставить нам Китай, если НАТО будет медлить, являлось то, что этой идеей следует, прямо говоря, шантажировать тех, кто не торопится, однако же не воплощать её в самом деле.

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Так что фразу, вынесенную здесь в заголовок, полезно интенсивно вбрасывать в американский политикум, чтобы там осознавали, какой геополитической потерей могут увенчать свою неспешность. И пусть там думают, блеф это или нет, чем могут резко ускорить свою мыслительную деятельность. А то дедушка уже сказал, что упрощать процедуру вступления Украины в НАТО не собирается, так пусть смекнёт, каким евроазиатским крутым перераскладом это может грозить.

Цирк тут ещё и в том, что китайцы, даже понимая, как их используют, могут с удовольствием нам подыграть — чтоб было чем торговаться уже решая их собственные проблемы (хоть со снятием экономических санкций, хоть с Тайванем).

Так что встречи со знаменитым китайским спецпредставителем по имени Х.й должны бы стать для нас демонстративно регулярными с максимально широким освещением в СМИ: Х.й прибыл, Х.й согласовал, Х.й убыл, Х.й пригласил, Х.й принял, чтобы эта х.ева тема стала популярной и постоянно обсуждаемой. Чем больше будет это на слуху, тем сильнее будут в НАТО дорожить тем, что Украина туда пока ещё стремится. А то Х.й знает, что может произойти.

Замечу попутно, что западной помощи Украине китайская тема помешать не должна. В 1994-м, кстати, гарантии Украине ("под Будапешт") КНР уже давала, это ничему тогда не помешало, хотя ничему и не помогло, сейчас же и вовсе речь только о разговорах, не переходящих в нечто большее и лишь ускоряющих нашу интеграцию в НАТО (а заодно осложняющих отношения Китая-"гаранта" с рф!); но главное — Запад помогает Украине не ради Украины, а ради, прежде всего, самого себя и против реально ему угрожающей россии.

Враг, между прочим, не дремлет. Противники вступления Украины в НАТО запустили в медиапространство фейк, который не стоит недооценивать. Наслышанный, что всё в Украине решает её коррумпированный сегмент власти, враг решил запугать украинскую коррупцию тем, что НАТО её изведёт, если Украина туда будет принята.

Дорогая украинская коррупция! (Дорогая не потому что любимая, а потому что дорого нам обходится.) Ничего не бойся! Штаты будут тебя, конечно, щемить, но вот членство в НАТО здесь абсолютно ни при чём.

Расскажу подробнее.

Враг пугает тем, что якобы статья 4 Вашингтонского (Североатлантического) договора даст возможность НАТО при вступлении туда Украины требовать уничтожения украинской коррупции. Но где же они такое таки нашли? Вот текст статьи 4:

Договаривающиеся стороны всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из Договаривающихся сторон окажутся под угрозой.

И шо? И где? "Ниачём". (Эта статья — ещё более беззубая, чем знаменитая статья 5, текст которой сам по себе тоже никого ни к чему прямо, увы, не обязывает, о чём я уже писал неоднократно.) Если кому-то что-то померещится насчёт угрозы безопасности (это ж куда нужно в таком случае замахнуться!), то "стороны всегда будут консультироваться"! И всё! При чём же тут то, чем пугают???

Повторяю, борьба Америки (вариант: Китая — и неизвестно ещё, кто в этом плане страшнее!) с коррупцией в Украине, безусловно, будет — но при чём тут НАТО?

Враг уже просто пугает кого попало и чем попало — вдруг испугаются. То есть враг свой блеф использует активно. Но почему этот мощнейший инструмент международной политики не используют те, кто ЗА вступление Украины в НАТО? Где шокирующий шёпот шепчущих шантажистов? От "Америка, не отдавай нас китайцам!" до "Китай, забери нас под защиту, пока американцы чухаются!"???

Июль на носу! Скоро Вильнюс! Где Х.й?