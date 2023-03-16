Итак, мордорский истребитель намеренно сбил в международном нейтральном небе американский дрон.

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Беспилотник, сбитый Су[кой]-27, назывался Reaper, и в воздухе отчётливо запахло гавайским Пёрл-Харбором, где наглые (тогда) японцы, тоже обидев США, спровоцировали в 1941-м вступление Главной страны мира во Вторую мировую войну.

Первый шок прошёл, Третья мировая не началась, собираюсь с мыслями.

Мудрому Байдену виднее, как достойно должны Соединённые Штаты в конечном итоге отреагировать на этот раз, но я имею вопрос не к нему, а к одному Рыжику, что обещал сделать Америку великой. Рыжик-пыжик, ты от дружки-пуйлушки и ЭТО сглотнёшь? И будешь с ним по-прежнему корешевать — пусть, типа, сбивает американское и дальше? Утрёшься? Пуйло накакало в этот раз не Украине, а тебе (в том числе), причём прямо на голову!

Республиканцы, вашу республику (точнее — все 50 + 1 федеральный округ) жестоко унизили, поимейте остатки чести!

ПОМОГИТЕ УКРАИНЕ ВАС ЗАЩИТИТЬ!!!