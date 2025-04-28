Адвокаты Порошенко заявили о привлечении Нацбанка к политическому преследованию политика

Национальный банк Украины непосредственно вовлечен в политическое преследование лидера фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

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Об этом заявил адвокат Илья Новиков. По его данным, состоялось заседание Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков НБУ, принявшего решение о так называемой "небезупречной репутации" Порошенко.

На заседание не допустили ни адвокатов пятого Президента, ни народных депутатов, являющихся нарушением закона. НБУ также известно, что сам Порошенко участвует в Конгрессе Европейской народной партии в Испании.

Новиков подчеркнул, что НБУ по собственной инициативе решил рассматривать вопрос репутации Порошенко, что позволяет регулятору принимать меры по банкам, где он является акционером.

"НБУ по собственной инициативе решил рассмотреть вопрос о том, является ли Порошенко "лицом с небезупречной репутацией", что является техническим термином и означает возможность для НБУ принять определенные меры по установлению контроля над банковскими учреждениями, в которых он является акционером. НБУ был единственным органом, который решил, что указ президента Украины о введении санкций является основанием считать кого-то "лицом с небезупречной репутацией". Указ о санкциях, законодательстве Украины, Кабмине ничего такого не требуют. Это исключительно инициатива НБУ", – заметил Новиков.

Правозащитники также сообщили, что прибыли в НБУ совместно с народными депутатами, однако их не допустили к заседанию, несмотря на предварительное уведомление. По их данным, решение было принято без присутствия представителей Порошенко и после отключения их от онлайн-связи. Новиков отметил, что решение обжалуют, как только его получат.

Адвокат Игорь Головань подчеркнул, что задача НБУ - обеспечение финансовой стабильности, а не участие в политических преследованиях. По его мнению, действия Нацбанка не только наносят ущерб Порошенко, но и нарушают интересы десятков тысяч граждан, среди которых и военные, являющиеся клиентами банка.

Головань добавил, что во время заседания был нарушен ряд прав: на участие адвоката, ознакомление с материалами производства, предоставление отвода. Он также заявил о фактическом правовом нигилизме со стороны Нацбанка и предупредил, что такие действия демонстрируют миру ухудшение демократических стандартов в Украине.

Адвокат напомнил, что согласно Конституции главная задача Национального банка Украины – обеспечивать финансовую стабильность, а не участвовать в политических преследованиях.

Действия, направленные на разрушение эффективного доходного банка, нарушают интересы не только Петра Порошенко, но и тех десятков тысяч граждан Украины, среди которых тысячи военных, являющихся клиентами банка. Эта история – пример разрушения не только Нацбанка как независимого института, но и законодательных возможностей защиты прав граждан в Украине, которые были наработаны за прошлые годы. Речь идет, например, о том же законе об административной процедуре, который направо и налево нарушался чиновниками Национального банка, – отметил Головань.

Народный депутат Ростислав Павленко подчеркнул, что Нацбанк не предоставил юридические аргументы для своих действий, что указывает на их безосновательность. Павленко также предостерег, что ситуацию могут использовать враги Украины для дискредитации страны на международной арене, обвинив Офис президента и лично Владимира Зеленского в нарушении демократических принципов.