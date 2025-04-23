Администрация Трампа свернула усилия по расследованию военных преступлений России в Украине – WP

Администрация президента США Дональда Трампа предпринимает согласованные усилия по срыву инициатив, направленных на привлечение России к ответственности за предполагаемые военные преступления в Украине. С момента вступления в должность Трампа Соединенные Штаты предприняли шаги по выходу из международной группы во главе с ЕС, которая была создана для наказания Москвы за нарушение международного права.

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Кроме того, Белый дом сократил работу Группы по ответственности за военные преступления и свернул программу по изъятию активов российских олигархов, находящихся под санкциями. Об этом говорится в материале The Washington Post.

По словам двух человек, знакомых с ситуацией, ранее была освобождена должность координатора, который должен был собирать разведданные о зверствах России, совершенных в Украине. Эта должность была создана Конгрессом на двухпартийной основе, и администрация должна уполномочить любого, кто занимает эту должность, выполнять свои обязанности, как того требует закон.

Член Палаты представителей США Джейсон Кроу, один из инициаторов программы, заяви, что если Трамп хочет достичь прочного мира, он должен быть готов привлечь диктатора РФ Путина к ответственности за преступления против Украины. Однако сейчас Белый дом показывает, что "готов отпустить Путина с крючка".

По словам трех действующих и бывших чиновников, межведомственная рабочая группа во главе с этим координатором была распущена. Эксперты констатируют, что эти действия в совокупности сигнализируют союзникам и противникам об ослаблении роли Соединенных Штатов как мирового лидера верховенства закона.

Бывший глава группы по военным преступлениям Министерства юстиции США Эли Розенбаум, вышедший на пенсию в январе 2024 года, заявил, что это весьма тревожный отход от обязательства США привлекать к ответственности виновных в военных преступлениях и агрессии, особенно в самом кровавом конфликте, который Европа видела со времен Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа могла приостановить программу по отслеживанию похищенных украинских детей. Инициативу возглавляла Лаборатория гуманитарных исследований Йельского университета.

Напомним, страна-террорист Россия за время полномасштабной войны похитила 19 546 украинских детей. И это только задокументированные случаи. На сегодняшний день еще 17 тысяч несовершеннолетних граждан Украины считаются пропавшими без вести из-за российской агрессии.

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