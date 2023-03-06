Блог | Орест Сохар: "Абсолютный" Кадыров: бункерный пресмыкается перед "отцом народа"

В Чечні ліпиться кістяк панівної династії Кадирових: абсолютна влада в республіці, схоже, монархічно передаватиметься у спадок. Показово, наскільки легко сам Кадиров використовує верховного говнокомандувача у своїх інтересах… Навіть, якщо вони суперечать позиції кремля.

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З сином Кадирова зустрівся бункерний. На тлі чуток про отруєння\хворобу самого "ватажка" Чечні, цей дитячий садок виглядав як благословіння фюрера на транзит влади від батька до сина. Так само як, свого часу у путінському кабінеті владу від батька перейняв і сам Рамзан. Ось два аргументи на користь версії про транзит:

Розпухле тіло правителя Чечні зараз таскають по найкрутіших лікарях світу, конспірологи припускають, що його отруїли свої ж. Недругів у терориста серед земляків чимало, і найбільшим вважається депутат держдуми Адам Делімханов.

Син раптово одружився в 17 років. За чеченськими устоями, його можна вважати дорослим мужчиною. Терміново потрібен визнаний спадкоємець, аби інші тейпи не відібрали владу.

Парламент Чечні визнав одутлуватого правителя "батьком народу". Родичі "батька" масово призначаються на різні пости, інколи, здається, що посади отримують навіть ненароджені.

Закріплення влади за окремим кланом - важливе підґрунтя до відновлення незалежної Ічкерії… щоправда, кадирівського розливу.

"Кадирівці" створюють ПВК, відтягнули своїх "тік-токерів" з фронту.

Бункерний розуміє наслідки "кадировізації" Чечні, але не здатен втримати "тік-токерів" у правовому полі. Навпаки, Путін особисто благословляє республіку на сепаратистке зміцнення.

Позиція фюрера тут і привертає найбільше уваги. Говнокомандувач готовий мірятися силами з усім НАТО, але не здатен вгамувати ватажка одного з етнічних кланів. В результаті кремль делегує частину своєї влади бандитському угрупуванню, демонструючи слабкість. Це лише початок. Не марно, дедалі частіше ботоксний говорить про розпад федерастії. Ой не марно...

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