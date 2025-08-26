В Раде зарегистрирован [под не очень счастливым номером 13666] проект постановления о включении неоккупированной части Донбасса в Харьковскую и Днепропетровскую области.

Видео дня

Независимо от того, регулируются ли подобные вопросы именно постановлениями, а также от наличия чисто организационно-практического смысла в таком перекраивании поверхности глобуса - если фактическим адресатом этой славной авантюры на самом деле является Путин, то ему достаточно, чтобы не уменьшать свои аппетиты в отношении территорий Донецкой и Луганской областей в их административных границах, просто добавлять сакральные слова "по состоянию на 1991-й год" - да и всё, так что с кем играемся?

Не знаю, кто выступил идеологическим спонсором столь интересной затеи, но, к примеру, Харьковщине пока что хватает и других проблем, ведь мы тут не особо скучаем.