80 тысяч страниц: Трамп пообещал обнародовать засекреченные документы по делу об убийстве Кеннеди

Президент США Дональд Трамп пообещал обнародовать засекреченные документы по делу об убийстве его коллеги Джона Ф. Кеннеди, состоявшееся в 1963 году. Это историческое событие должно состояться днем, 18 марта.

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Об этом американский лидер сообщил, выступая в Центре исполнительских искусств Джона Ф. Кеннеди. В деле, по словам Дональда Трампа, насчитывается около 80 тысяч страниц засекреченных документов.

Следует отметить, что раскрытие таких файлов было одним из предвыборных обещаний политика. Напомним, что после вступления в должность Трамп приказал рассекретить и обнародовать долгосрочно засекреченные файлы не только об убийстве Джона Ф. Кеннеди, но и Мартина Лютера Кинга-младшего.

"Люди ждали этого десятилетиями", – отметил Трамп во время выступления.

Он добавил, что поручил ответственным лицам, группе разных специалистов, которую собрала директор национальной разведки Штатов Тулси Габбард "подготовить эти материалы, и они будут опубликованы завтра".

"Но резюме для этих файлов не будет. Вы их изучите и сделаете свои выводы", – добавил Трамп.

Ранее президент США заявлял, что документы должны быть обнародованы без задержек, поскольку это, по словам Трампа, отвечает национальным интересам и праву граждан на прозрачность и правду.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь перед своей инаугурацией, 19 января, Дональд Трамп заявил, что его администрация планирует рассекретить все документы, связанные с убийствами президента Джона Ф. Кеннеди. Кроме того, он пообещал обнародовать материалы, касающиеся убийств Роберта Ф. Кеннеди и Мартина Лютера Кинга-младшего.

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