Нардепы дали зеленый свет отмене "копеек" в Украине: какое решение приняли

В Украине поддержали в первом чтении переименование разменной монеты с "копейки" на историческое украинское название "шаг", сохранив соотношение 1:1 и без дополнительных расходов для бюджета. Переход будет постепенным, копейки и шаги некоторое время будут находиться в обращении параллельно, а НБУ планирует в течение нескольких лет выпускать прежде всего монеты номиналом 50 шагов.

Об этом сообщает Верховная Рада Украины (ВРУ). Парламент поддержал в первом чтении законопроект №14093, который предусматривает переименование украинской разменной монеты. За соответствующее решение проголосовали 264 народных депутата.

Вместо "копейки" в обращении должно появиться истинно украинское название – "шаг". При этом номинальная стоимость останется неизменной, соотношение "копейка – шаг" составит 1:1. Авторы документа – председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, первый вице-спикер Александр Корниенко, заместитель председателя парламента Елена Кондратюк и группа народных депутатов отмечают, что изменения не вызовут финансового шока ни для бизнеса, ни для граждан.

Одним из ключевых тезисов инициативы является то, что переименование не потребует дополнительных бюджетных расходов. Монеты "копейка" и "шаг" некоторое время будут находиться в обращении параллельно. Отмечается, что это позволит избежать массового изъятия старых монет и постепенно заменить их новыми.

В Национальном банке Украины (НБУ) отмечают, что сейчас в обращении находится около 14 миллиардов разменных монет. Полная замена их на "шаги" физически невозможна за короткий срок, поэтому переход планируется растянуть на несколько лет.

Фактически в будущем планируется выпускать только монеты номиналом "50 шагов". По данным НБУ, до конца 2025 года регулятор планирует изготовить около 20 миллионов таких монет. В то же время 50 копеек еще некоторое время будут оставаться в обращении.

По оценкам Нацбанка, чеканка полностью новой линейки монет продлится 3-4 года. Речь идет о десятках миллионов штук, которые постепенно будут заменять старые копейки. Все номиналы свыше 1 гривны изменений не претерпят.

"Копейка" считается наследием московской империи и советского прошлого. Зато "шаг" – исторически украинское название мелкой монеты, которая использовалась еще во времена Гетманщины и Украинской Народной Республики.

Авторы законопроекта отмечают, что "копейка" фактически сохранилась в обращении только в государствах, которые сегодня являются враждебными к Украине, – России, Беларуси и непризнанном Приднестровье. Именно поэтому отказ от этого названия рассматривается как элемент более широкого процесса отсоветизации и дерусификации финансовой системы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Нацбанк выводит из обращения монеты. Однако только выпущенные до 2003 года. За счет этого в регуляторе хотят повысить качество наличности в обращении и оптимизировать номинальный ряд.

