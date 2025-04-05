'5-я статья актуальна и дальше': стало известно, что Трамп планирует посетить июньский саммит НАТО

Ожидается, что президент США Дональд Трамп примет участие в саммите НАТО в этом году. Лидеры стран-членов НАТО встретятся в Гааге (Нидерланды) в июне.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает Onet. "Из того, что мы слышим, он (Трамп – Ред.) будет присутствовать на саммите НАТО в Гааге", – сказал он.

Также, по словам министра, Трамп заверил лидеров НАТО, что статья 5 Североатлантического договора остается в силе. Напомним: она предусматривает, что нападение на одного из членов Альянса рассматривается как нападение на всех, и каждая страна обязуется оказать помощь, включая военную.

Сикорский напомнил, что этот принцип коллективной обороны был применен только один раз – после терактов 11 сентября 2001 года в США.

"Хорошо, что новая администрация США открывает для себя, что союзники – это актив, а не бремя, так же, как это было – и я напомнил об этом в своем выступлении – когда впервые и, слава Богу, в последний раз Альянс применил статью 5 Североатлантического договора, и это было в пользу Соединенных Штатов. В конце концов, у нас, Польши, не было никаких национальных интересов в Афганистане. Мы сделали это из-за дружбы и союзнической солидарности со США", – отметил он.

Напомним: еще в конце прошлого года премьер-министр Нидерландов Дик Схооф поговорил по телефону с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и пригласил его на саммит НАТО в Гааге. Лидер Соединенных Штатов тогда "ответил положительно" на предложение.

Как сообщал OBOZ.UA, госсекретарь США Марко Рубио в Брюсселе уверял союзников, что США остаются преданными альянсу НАТО, несмотря на предыдущие заявления Трампа о том, что он готов выйти из этого оборонного блока.

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