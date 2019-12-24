Главная Новости
24 декабря • обновлено в 13:22
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Одесса

"Жду следующие ноу-хау": бывший глава Одещины прокомментировал реформирование ОГА

919
Читать материал на украинском

Бывший глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов прокомментировал скандальное решение нового главы об объединении двух различных структур.

Отметим, что недавно Максим Куцый подписал распоряжение, которым запустил процесс слияния Департамента здравоохранения с Управлением спорта Одесской ОГА.

"В чем логика, друзья? В том, что люди, которые занимаются спортом, по статистике, здоровее? Если да, то с ужасом жду следующие "ноу-хау". Так же можно объединить, например, департамент экологии и управления культуры. Первые должны следить по чистоте окружающей среды, вторые – за душевной. Абсурд, правда? " – отреагировал Степанов.

Максим Степанов прокомментировал реформирование Одесской ОГА

Максим Степанов прокомментировал реформирование Одесской ОГА

Новости
Приказа не было: Степанов сделал неожиданное заявление о скандале с увольнением

В частности, Степанов отметил, что с подобным "гениальным" решением имел дело, когда сам пришел на должность. Тогда здравоохранение было объединено с департаментом соцполитики. "Два разных структурных подразделения с жизненно важными функциями, которые отнюдь не пересекаются" – добавил он.

"Ребята с ОГА, "спорт " – это не только зарядка. Это и олимпийское направление, и строительство спортплощадок и многое другое, – отметил Степанов, – об охране здоровья я вообще уже не говорю. Тем более, в период реформы..."

Напомним, ранее бывший глава Одесской ОГА заявлял, что государство рискует полностью потерять доверие бизнеса.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Глеб Иванов
Место
Украина Одесса
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иванович Василий
Иванович Василий
Стоматологи как спонсоры бокса - исходя из объединения вполне реальное направление усилий объединяшек.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги