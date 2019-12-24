"Жду следующие ноу-хау": бывший глава Одещины прокомментировал реформирование ОГА

Бывший глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов прокомментировал скандальное решение нового главы об объединении двух различных структур.

Отметим, что недавно Максим Куцый подписал распоряжение, которым запустил процесс слияния Департамента здравоохранения с Управлением спорта Одесской ОГА.

"В чем логика, друзья? В том, что люди, которые занимаются спортом, по статистике, здоровее? Если да, то с ужасом жду следующие "ноу-хау". Так же можно объединить, например, департамент экологии и управления культуры. Первые должны следить по чистоте окружающей среды, вторые – за душевной. Абсурд, правда? " – отреагировал Степанов.

Максим Степанов прокомментировал реформирование Одесской ОГА

В частности, Степанов отметил, что с подобным "гениальным" решением имел дело, когда сам пришел на должность. Тогда здравоохранение было объединено с департаментом соцполитики. "Два разных структурных подразделения с жизненно важными функциями, которые отнюдь не пересекаются" – добавил он.

"Ребята с ОГА, "спорт " – это не только зарядка. Это и олимпийское направление, и строительство спортплощадок и многое другое, – отметил Степанов, – об охране здоровья я вообще уже не говорю. Тем более, в период реформы..."

Напомним, ранее бывший глава Одесской ОГА заявлял, что государство рискует полностью потерять доверие бизнеса.

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