"Чекаю наступні ноу-хау": колишній глава Одещини прокоментував реформування ОДА

Колишній очільник Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов прокоментував скандальне рішення нового голови щодо об‘єднання двох різних структур.

Зазначимо, що нещодавно Максим Куций підписав розпорядження, яким запустив процес злиття Департаменту охорони здоров‘я із Управлінням спорту Одеської ОДА.

"У чому логіка, друзі? У тому, що люди, які займаються спортом, за статистикою, здоровіші? Якщо так, то із жахом чекаю на наступні "ноу-хау". Так само можна об'єднати, наприклад, департамент екології та управління культури. Перші стежитимуть за чистотою довкілля, другі – за душевною. Абсурд, правда?" – відреагував Степанов.

Максим Степанов прокоментував реформування Одеської ОДА

Зокрема, Степанов зазначив, що з подібним "геніальним" рішенням мав справу, коли сам прийшов на посаду. Тоді охорону здоров’я було поєднано із соцполітикою. "Два різні структурні підрозділи із життєво важливими функціями, які аж ніяк не перетинаються" – додав він.

"Хлопці з ОДА, "спорт" – це не тільки зарядка. Це і олімпійський напрямок, і будівництво спортмайданчиків і багато чого іншого, – зазначив Степанов, – про охорону здоров‘я я взагалі вже не кажу. Тим паче, в період реформи..."

Нагадаємо, раніше колишній очільник Одеської ОДА заявляв, що держава ризикує повністю втратити довіру бізнеса.

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