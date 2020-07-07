Затопленный стадион на Одесщине, открытый Зеленским, оказался фейком: фото "отфотошопили"

Мэр Южного Одесской области Владимир Новацкий опроверг информацию о том, что в городе дождем затопило стадион, на открытии которого 4 июля присутствовал президент Владимир Зеленский.

Как он отметил в сообщении на своей странице в Facebook, фото якобы затопленного стадиона, которые распространяли СМИ, нескольких недель давности. Они были сделаны во время сильного дождя. К тому же, по его словам, их было отредактировано программой "Фотошоп", где последствия непогоды для стадиона сильно преувеличены.

Новацкий призвал горожан и всех пользователей сети проверять информацию и не распространять фейки. Кроме того, он опубликовал кадры, как на самом деле выглядит стадион.

Facebook Владимира Новацкого

Facebook Владимира Новацкого

Facebook Владимира Новацкого

Facebook Владимира Новацкого

"Реконструкция включила в себя обустройство футбольного поля с покрытием из искусственной травы, универсальных игровых площадок с полиуретановым покрытием, беговых дорожек, силового площадки с уличными тренажерами, столов для игры в настольный теннис, полосы препятствий для занятий по допризывной подготовке юношей. Кроме того, обустроены трибуна с навесом для зрителей на 300 мест, установлено новое ограждение спортивной площадки, обновлено освещение. Также, благодаря дофинансированием из областного бюджета, нам удалось построить тренерские, раздевалки и душевые", – отметил он.

Facebook Владимира Новацкого

Facebook Владимира Новацкого

Facebook Владимира Новацкого

Он отметил, что главной задачей, которую власть ставила перед проектировщиками, было построение качественной дренажной системы, поскольку на этом объекте всегда были проблемы с "стоячей водой" после дождя, ведь он построен в низине. В результате, после сильного ливня вода сошла в течение часа.

"Благодаря реконструкции две школы – №1 и УВК имени Черновола, расположенные рядом со стадионом, смогут одновременно проводить занятия по физкультуре и спортивные соревнования", – отметил он.

Facebook Владимира Новацкого

Facebook Владимира Новацкого

Facebook Владимира Новацкого

Facebook Владимира Новацкого