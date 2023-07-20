Задержан мужчина, который снимал работу ПВО в Одессе: пришлось извиняться на камеру. Видео

Ночью в среду, 19 июля, Россия атаковала Одесскую область "Шахедами" и разными типами ракет. Один из жителей Одессы, несмотря на запрет, снял работу ПВО и выложил в сеть, за что уже вскоре поплатился.

Видео дня

Мужчину зовут Александр Барабаш. Предварительно, его личность установили, а затем и задержали нарушителя представители Службы безопасности Украины. Об этом пишут в сети, на официальных ресурсах СБУ данных об этом пока нет (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Барабаш снимал видео, стоя на балконе своей квартиры. Он рассказывал, где стоят средства ПВО, а также запечатлел момент работы наших защитников по вражеским целям. Одессит также жаловался, что каждый раз, когда он снимает Stories во время обстрела, не слышны взрывы.

"О, есть, б**ть, наконец-то. Сюда, о, хорошо пошло. О, слышно-слышно. Е**ть, о**еть, вот это снял, б**ть", – кричал он, когда взрыв раздался совсем рядом.

Когда же мужчину задержали, он признал, что снимал ракетный обстрел, и извинился за свои действия, отметив, что так делать нельзя, а его комментарии были неуместными и бессмысленными.

"Рашистские пропагандистские каналы распространили это видео с целью искажения правды в плохую сторону в отношении Украины. Я полностью за Украину и это не было моей целью. Я прошу прощения у всего украинского народа и всех, кто защищает наш город и нашу страну", – сказал он.

Также Барабашу вручили повестку в ТЦК.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Во время ночной атаки на Одесщину российские оккупанты попали в два складских помещения в разных локациях района – с табаком и фейерверками. Также есть попадание в промышленный объект, где пострадал гражданский сотрудник.

– В Одессе по меньшей мере шесть человек, среди которых 9-летний мальчик, обратились за медицинской помощью из-за ранения обломками стекла и других предметов.

– В Одессе после ночной атаки "Калибрамы" из частного дома достали обломок ракеты. В результате обстрела повреждены несколько частных домов, множественные ранения получил 74-летний мужчина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!