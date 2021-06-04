Под Бердичевом автомобиль протаранил грузовик: один человек погиб, двое в реанимации. Фото

На автодороге Бердичев-Хмельник, близ села Мирное, 3 июня произошло ДТП. В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погиб человек, еще двое попали в реанимацию.

Об аварии сообщила пресс-служба ГУНП в Житомирской области. Дорожно-транспортное происшествие произошло поздно вечером, около 23:00. Автомобиль ВАЗ-210 врезался в грузовик Scania (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

По информации полиции, водитель грузовика, 50-летний житель Одесской области, остановился на трассе и вышел из машины, чтобы отремонтировать колесо. В это время водитель ВАЗ, 43-летний житель Винницкой области, ехал в направлении Бердичева. Его автомобиль врезался в грузовик.

Видео дня

В результате ДТП на месте происшествия погиб пассажир автомобиля ВАЗ, 30-летний житель Бердичева. Оба водителя получили тяжелые травмы. Их госпитализировали в реанимационное отделение Бердичевской больницы.

Сейчас идет следствие, полиция устанавливает причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщал OBOZREVATEL :

В Киеве произошла ДТП с участием трех автомобилей. Машины столкнулись на улице Набережно-Рыбальской под Подольско-Воскресенским мостом.