Под Бердичевом автомобиль протаранил грузовик: один человек погиб, двое в реанимации. Фото

Надежда Данищук
Надежда Данищук
Общество
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Под Бердичевом автомобиль протаранил грузовик: один человек погиб, двое в реанимации. Фото

На автодороге Бердичев-Хмельник, близ села Мирное, 3 июня произошло ДТП. В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погиб человек, еще двое попали в реанимацию.

Об аварии сообщила пресс-служба ГУНП в Житомирской области. Дорожно-транспортное происшествие произошло поздно вечером, около 23:00. Автомобиль ВАЗ-210 врезался в грузовик Scania (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

По информации полиции, водитель грузовика, 50-летний житель Одесской области, остановился на трассе и вышел из машины, чтобы отремонтировать колесо. В это время водитель ВАЗ, 43-летний житель Винницкой области, ехал в направлении Бердичева. Его автомобиль врезался в грузовик.

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В результате ДТП на месте происшествия погиб пассажир автомобиля ВАЗ, 30-летний житель Бердичева. Оба водителя получили тяжелые травмы. Их госпитализировали в реанимационное отделение Бердичевской больницы.

Сейчас идет следствие, полиция устанавливает причины и обстоятельства ДТП.

ДТП под Бердичевом
ДТП под Бердичевом
ДТП под Бердичевом

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