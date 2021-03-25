В Одессу прибыл сухогруз США с военным снаряжением для ВСУ

Вечером в среду, 24 марта, в порт Одессы зашел американский сухогруз Ocean Glory с 350 тоннами военного снаряжения на борту.

В частности, из США в Украину привезли 35 армейских внедорожников HMMWV, сообщает "Думская". Их передадут Вооруженным силам Украины (ВСУ).

По информации издания, разгрузку оборудования должны завершить в пятницу, 26 марта. Отметим, что сухогруз, прибывший в Одессу, специализируется на военных перевозках.

Напомним, ранее США передали Военно-морским силам ВСУ 20 бронированных внедорожников и 84 надувные лодки различных типов. Церемония состоялась в Одессе на территории Военно-морской базы "Юг".

Как сообщал OBOZREVATEL, группа сенаторов США разработала закон касательно помощи Украине в сфере безопасности и стратегической поддержки. В Офисе президента на это ответили, что страна высоко ценит такую инициативу.