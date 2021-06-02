В Одессе судья пожаловался на преследования женщины: шлет интимные фото и называет себя женой

В Одессе судья Приморского районного суда Андрей Бойчук пожаловался на преследования женщины, брак которой он расторг еще в 2017 году. Она якобы рассказывает всем, что является его супругой, поджидает у дома и угрожает разрушить его карьеру.

Мужчина уже три раза обращался в Высший совет правосудия, последний из которых был 31 мая. В своей жалобе он рассказал, что спустя два месяца после своего развода женщина якобы начала настойчиво пытаться завязать с ним отношения. Дошло даже до угроз.

По словам мужчины, фигурантка преследует его на работе, поджидает у дома, шлет свои интимные фотографии и настаивает на том, что вопреки всем отказам им суждено быть вместе.

Также он сообщил, что эта женщина нашла все его персональные данные, пишет всевозможные гадости в соцсети, терроризирует его и его родных сообщениями и звонками.

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Более того, она требует внести ее в декларацию "как жену", оплачивать ее стоматологические услуги, покупать украшения и одежду, запрещает ему иметь с кем-то отношения, поскольку отслеживает всех, с кем он контактирует, угрожает, что несмотря на все они будут вместе.

Судья уверен, что у женщины психические расстройства.

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