В Одессе пообещали провести проверку действий работников военкомата во время принудительного вручения повестки. Видео

В Одессе назначили служебную проверку работникам военкомата, которые на улице задержали прохожего, доставили его в РТЦК и вручили повестку. В центре отметили, что военные повели себя некорректно.

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Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Одесского областного центра комплектования и соцподдержки в воскресенье, 22 января. Там также рассказали о деталях произошедшего накануне инцидента в Банном переулке города (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Там рассказали, что работники учреждения обратились к прохожему по поводу выполнения им мобилизационного долга. Он якобы начал обижать военных, унижать и снимать их на камеру.

"На спокойные просьбы и предупреждения о недопустимости таких действий, гражданин не согласился. Работники РТЦК и СП повели себя эмоционально и, применив силу, доставили уклоняющегося в служебное помещение для выяснения обстоятельств", – отметили в центре, добавив, что там мужчине вручили повестку. .

До этого он не появлялся в РТЦК, как это предусмотрено законодательством.

"По поводу того, что военные повели себя некорректно, назначена служебная проверка. Виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности. С личным составом, проводящим работу по оповещению населения, проведены дополнительные разъяснительные мероприятия по порядку работы и соблюдению норм этики и законодательства", – говорится в сообщении.

Там напомнили, что в Украине идет общая мобилизация, мужчинам продолжат поступать повестки. Военнообязанный гражданин должен явиться по вызову в ТЦК и СП и встать на учет.

"Это будет означать учет и понимание резерва государством, подготовку и обучение мобилизационного ресурса, единственное осознание всеми общих целей. Тех, кто до сих пор не появился, приходится собирать путем патрулирования", – добавили в центре комплектования.

Ранее в сети появилось видео инцидента в Одессе. На нем видно, как группа мужчин в камуфляже остановила посреди улицы мужчину – и не давала ему уйти. Судя по комментариям очевидцев, они пытались забрать мужчину в военкомат.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине участились конфликты между гражданами и представителями РТЦК и социальной защиты. Они возникают вокруг грубых нарушений, совершенных представителями военкоматов и правоохранителями при вручении повесток военнообязанным.