Самая сильная девушка Европы завоевала вторую олимпийскую лицензию для Одессы

Тяжелоатлетка из Черноморска Анастасия Лысенко завоевала вторую олимпийскую лицензию для Одесской области.

XXXII летняя Олимпиада, которая пройдет в столице Японии Токио летом 2020 года, станет второй в карьере девушки. Об этом сообщила пресс-служба отделения Национального Олимпийского комитета Украины в Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Лысенко выиграла "золото" на международном турнире в Турции. Она выступала в весовой категории "+87 кг" и подняла в сумме 270 кг. Таким образом, спортсменка выполнила все шесть обязательных лицензионных стартов.

Самая сильная девушка Европы Анастасия Лысенко Национальный олимпийский комитет Украины

Новости Силач потянул по морю теплоход весом в 100 тонн

В этом году спортсменка установила уже три национальных рекорда: на Кубке Украины в феврале, на чемпионате Украины в июле и на чемпионате мира в сентябре. Кроме того, в 2017 году она была признана самой сильной девушкой Европы.

Напомним, ранее мастер стендовой стрельбы Ирина Маловичко завоевала для Одесской области первую олимпийскую лицензию на Игры-2020.

Полностью одесское представительство на Олимпийских играх в Токио определится в июне 2020 года.

Анастасия Лысенко Национальный олимпийский комитет Украины

Анастасия Лысенко Национальный олимпийский комитет Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соединенных Штатах Америки призвали к полному изгнанию России с Олимпиад из-за многочисленных допинговых скандалов.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!