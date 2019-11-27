Найсильніша дівчина Європи завоювала другу олімпійську ліцензію для Одеси

Важкоатлетка з Чорноморська Анастасія Лисенко завоювала другу олімпійську ліцензію для Одеської області.

XXXII літня Олімпіада, яка пройде в столиці Японії Токіо влітку 2020 року, стане другою в кар'єрі дівчини. Про це повідомила прес-служба відділення Національного Олімпійського комітету України в Одеській області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Лисенко виграла "золото" на міжнародному турнірі в Туреччині. Вона виступала у ваговій категорії "+87 кг" і підняла в сумі 270 кг. Таким чином, спортсменка виконала всі шість обов'язкових ліцензійних стартів.

Найсильніша дівчина Європи Анастасія Лисенко Національний олімпійський комітет України

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В цьому році спортсменка встановила вже три національні рекорди: на Кубку України в лютому, на чемпіонаті України в липні і на чемпіонаті світу в вересні. Крім того, в 2017 році 21-річна спортсменка була визнана найсильнішою дівчиною Європи.

Нагадаємо, раніше майстер стендової стрільби Ірина Маловічко завоювала для Одеської області першу олімпійську ліцензію на Ігри-2020 року.

Повністю одеське представництво на Олімпійських іграх в Токіо остаточно визначиться в червні 2020 року.

Анастасія Лисенко Національний олімпійський комітет України

Анастасія Лисенко Національний олімпійський комітет України

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