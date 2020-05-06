Погода в среду, 6 мая, в Украине будет прохладной и дождливой. Прогнозируют грозы.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

На западе Украины ожидаются сильные ливни. Температура опустится до отметки 11 градусов тепла. Ночью похолодает до +5.

В центре Украины до +20 и дожди с грозами. В северных областях и на Киевщине столбики термометров покажут максимум +16.

Синоптики дали свежий прогноз по Украине: снова грозы и холод

На юге температура воздуха будет меняться в пределах +13...+19. Прогнозируют дожди с грозами.

Теплее всего будет на востоке страны – там до +22, однако дождливо.

В Киеве 6 мая прогнозируют +14...+16 и дождь с грозой.

Погода в Украине 6 мая Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали переменчивую погоду летом 2020 года в Украине: ожидаются ливни, грады и резкие перепады температур.