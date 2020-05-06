Погода в середу, 6 травня, в Україні буде прохолодною і дощовою. Прогнозують грози.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

На заході України очікуються сильні зливи. Температура опуститься до позначки 11 градусів тепла. Вночі похолодає до +5.

У центрі України до +20 і дощі з грозами. У північних областях і на Київщині стовпчики термометрів покажуть максимум +16.

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На півдні температура повітря буде змінюватися – від 13 до 19 градусів тепла. Прогнозують дощі з грозами.

Найтепліше буде на сході країни – там до 22 градусів тепла, проте дощитиме.

У Києві 6 травня прогнозують 14-16 градусів тепла і дощ ыз грозою.

Погода в Україні 6 травня Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики спрогнозували мінливу погоду влітку 2020 року в Україні: очікуються зливи, гради і різкі перепади температур