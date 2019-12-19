Разлагаются кости: в Одессе запустили фейк об опасных наркотиках в школе

Неизвестные распространяли в родительских чатах ложную информацию о том, что в школах Одессы раздают наркотики.

В фейке утверждалось, что в одной из школ пятиклассники якобы нашли целый пакет наркотиков, и сразу их попробовали. Об этом сообщил в Facebook сотрудник ювенального отдела одесской полиции Дмитрий Ревун (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца)

"В родительских пабликах и школьных группах стали распространять провокационную аудиозапись о том, что "во всех школах" детям раздают синтетические наркотики, под видом жвачек и конфет. Абсолютно ложная информация о мифическом китайском наркотике, от которого разлагаются кости у детей", – написал он.

Фейк о наркотиках в одесских школах samooborona-netishyn.com.ua

"Или то, что 25 детей в возрасте 11-13 лет уже находятся в центре на лечении. Так вот, трехминутная запись, которую со скоростью звука стали распространять родители – это циничный вброс. С 8:00 утра до ночи мои знакомые и не только пересылают эту запись с одним вопросом, правда ли это. Так вот, это абсолютный бред. Репостите с такой же скоростью опровержение и никогда не забывайте говорить со своими детьми о вреде наркотиков", – добавил Ревун.

В свою очередь директор департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич также назвала информацию о наркотиках "ерундой и полным бредом".

Фейк о наркотиках в одесских школах Facebook Дмитрия Ревуна

Одесситы уже оставили сотни комментариев под постами Буйневич и Ревуна.

"Просто гебельсовский бред... чем безумнее ложь, тем скорее в нее поверят", И ведь на полном серьезе все верят в это Я представляю что в группах школьных в вайбере творится "Спасибо большое за опровержение, а то я сегодня своими ручками отправила эту запись трем учителям, а запись получила от подруги", "Бесит, когда мне говорят: "я точно знаю, так как дочка подруги бабушкиной соседки лично видела, и я ей верю". "Этот фейк уже год гуляет", "Тупизм наших мам зашкаливает, как всегда. Как можно, не проверив первоисточник, тупо копировать и слать такого рода фейки во все группы?". "Эта страшилка поразила родительские чаты и у нас. И свидетелей, которые "лично видели" и "врать не будут" аналогично - до х*енища!"

Однако находятся и такие родители, что даже после опровержения не спешат верить чиновникам: "Говорят, что это было и в 117-й школе, так как там учится чей то родственник, а родственники врать не будут, и завуч в 73-й школе проводила педсовет. То есть это уже информация из первых уст", – написала одна из мам.

Фейк о наркотиках в одесских школах Facebook Елены Буйневич (скриншоты комментариев)

Фейк о наркотиках в одесских школах Facebook Елены Буйневич (скриншоты комментариев)

Фейк о наркотиках в одесских школах Facebook Елены Буйневич (скриншоты комментариев)

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Одессе сотрудники СБУ сожгли четыре тонны наркотиков.

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