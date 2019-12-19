Розкладаються кістки: в Одесі запустили фейк про небезпечні наркотики в школі

Невідомі поширювали в батьківських чатах неправдиву інформацію про те, що в школах Одеси роздають наркотики.

У цьому фейку стверджувалось, що в одній зі шкіл п'ятикласники нібито знайшли цілий пакет наркотиків та відразу їх випробували. Про це повідомив у Facebook співробітник ювенального відділу одеської поліції Дмитро Ревун (щоб подивитися фото, доскролльте сторінку до кінця).

"У батьківських пабліках і шкільних групах стали поширювати провокаційний аудіозапис про те, що "у всіх школах" дітям роздають синтетичні наркотики під виглядом жуйок і цукерок. Абсолютно неправдива інформація про міфічний китайськийу наркотик, від якого розкладаються кістки в дітей", – написав він.

Фейк про наркотики в одеських школах samooborona-netishyn.com.ua

"Або те, що 25 дітей у віці 11-13 років вже перебувають у центрі на лікуванні. Так ось, трихвилинний запис, який зі швидкістю звуку стали поширювати батьки – це цинічний "вкид". З 8:00 ранку до ночі мої знайомі й не тільки пересилають цей запис з одним питанням: чи правда це? Так ось – це абсолютна маячня. Пропоную репостити з такою ж швидкістю спростування. Та ніколи не забувайте говорити зі своїми дітьми про шкоду наркотиків", – додав Ревун.

Зі свого боку директорка департаменту освіти Одеської міськради Олена Буйневич також назвала відомості про наркотики "нісенітницею і повною маячнею".

Фейк про наркотики в одеських школах Facebook Дмитра Ревуна

Одесити вже залишили сотні коментарів під постами Буйневич і Ревуна.

"Просто гебельсівська пропаганда... Чим безумніше брехня, тим швидше в неї повірять", "І люди на повному серйозі вірять в це!", "Я уявляю, що в шкільних групах у вайбері твориться", "Дякую за спростування, а то я особисто сьогодні своїми руками відправила цей запис трьом вчителям, а сама отримала його від подруги", "Бісить, коли мені кажуть: "я точно знаю, бо дочка подруги бабусиної сусідки особисто бачила, і я їй вірю", "Цей фейк вже рік гуляє", "Тупизм наших мам зашкалює, як завжди. Як можна, не перевіривши першоджерело, тупо копіювати і надсилати такого роду фейки в усі групи?", "Ця жахачка вразила батьківські чати й у нас. І свідків, які теж "особисто бачили" і "брехати не будуть" аналогічно – до х*еніща!"

Однак знаходяться і такі батьки, що навіть після спростування не поспішають вірити чиновникам: "Кажуть, що це було і в 117-й школі, оскільки там вчиться чийсь родич, а родичі брехати не будуть, І завучка в 73-й школі проводила педраду. Тобто це вже інформація з перших вуст", – написала одна з мам.

Фейк про наркотики в одеських школах Facebook Олени Буйневіч (скріншоти коментарів)

Фейк про наркотики в одеських школах Facebook Олени Буйневіч (скріншоти коментарів)

Фейк про наркотики в одеських школах Facebook Олени Буйневіч (скріншоти коментарів)

Фейк про наркотики в одеських школах Facebook Олени Буйневіч (скріншоти коментарів)

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Одесі співробітники СБУ спалили чотири тонни наркотиків.

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