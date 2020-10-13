Зеленский и Дуда открыли экономический форум в Одессе. Видео

Во вторник, 13 октября, президент Украины Владимир Зеленский и глава Польши Анджей Дуда открыли экономический форум в Одессе.

Как сообщает пресс-служба ОПУ, мероприятие прошло в здании гостиницы на улице Академической. В ходе форума Зеленский призвал польский бизнес активнее инвестировать в украинскую экономику и участвовать в приватизации государственных предприятий.

Гарант отметил, что в 2019 году товарооборот между нашими странами в прошлом году составил почти 8 млрд долларов. По его словам, Польша является вторым крупнейшим в мире рынком для экспорта украинских товаров.

"Предпосылки для успешного ведения бизнеса созданы и являются достаточно мощными между нашими странами… Рад, что с нами сегодня находятся наши польские партнеры. Известно, что цель Украины – это полноценное членство в ЕС и Польша оказывает нам в этом огромное содействие. И сегодня будет подписан важный документ о сотрудничестве между портами Гданьска и Одессы", – отметил Зеленский.

В свою очередь, Дуда сказал, что без хорошей инфраструктуры невозможно строить взаимное сотрудничество, в частности торговую и экономическую.

"Конечно, модернизация логистической инфраструктуры – это наше развитие. Улучшение дорог будет способствовать увеличению товарооборота как на море, так и на земле… И мы будем поддерживать украинские амбиции в развитии Украины как транзитной страны в Восточной Европе", – акцентировал польский лидер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский и Анджей Дуда выпустили совместное заявление об агрессии России и сотрудничестве.